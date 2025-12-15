Долина подала возражения на жалобу Лурье по квартире

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Представитель Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, которая настаивает на пересмотре решений нижестоящих инстанций по гражданскому спору вокруг пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Об этом следует из картотеки высшей судебной инстанции.

Лурье просит признать незаконными предыдущие решения судов, удовлетворивших иск певицы о признании недействительной сделки купли-продажи жилья.

