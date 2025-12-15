 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Долина подала возражения на жалобу Лурье по квартире

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Представитель Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, которая настаивает на пересмотре решений нижестоящих инстанций по гражданскому спору вокруг пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Об этом следует из картотеки высшей судебной инстанции.

Лурье просит признать незаконными предыдущие решения судов, удовлетворивших иск певицы о признании недействительной сделки купли-продажи жилья.

Верховный суд истребовал дело по жалобе против Ларисы Долиной
Общество
Лариса Долина

Материал дополняется

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Теги
Лариса Долина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 15:05 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 15:05
Wildberries & Russ стала владельцем «Рив Гош» Бизнес, 15:24
Рейтинг доверия украинцев к США и НАТО резко упал за год Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Обновленная Lada Vesta получит систему автозапуска и бесключевого доступа Авто, 15:11
Интервью губернатора Московской области Радио РБК. Полная версия
РАДИО
 Политика, 15:11
Золото рейва: как Рихард Вагнер повлиял на массовую культуру Стиль, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Казахстан ускорил покупку причалов после атаки на КТК в Новороссийске Политика, 15:05
AFP сообщила, что США требуют от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса Политика, 15:00
Минимальная пенсия в России: какая, размер по областям Инвестиции, 14:59
В России шахматиста лишили всех званий после критики военной операции Спорт, 14:58
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 14:52
В московском рейтинге имен новорожденных победили Анна и Михаил Общество, 14:48