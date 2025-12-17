 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК
0

Клишас предложил проверить выносивших решения по делу Долиной судей

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Оставив квартиру за Полиной Лурье и отменив решения нижестоящих инстанций, Верховный суд вернул практику к норме, считает сенатор. Клишас предложил обсудить компетентность судей, выносивших решения до этого
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

После принятого 16 декабря решения Верховного суда по спору о так называемом эффекте Долиной необходимо обсудить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу в нижестоящих инстанциях (Верховный суд отменил их решение), заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, доктор юридических наук Андрей Клишас.

По его словам, Верховный суд своим решением «все поставил с головы на ноги» и вернул практику правоприменения действительности сделок и добросовестности к норме. «Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости», — подчеркнул он.

Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

Глава Верховного суда Игорь Краснов дал поручение трем коллегиям ВС — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Решение суда по делу Долиной — Лурье также войдет в обзор.

В июне 2024 года народная артистка Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 114 млн руб., но позже рассказала, что была обманута мошенниками. Было заведено уголовное дело, по нему проходили четверо подозреваемых и позже их приговорили к различным срокам: от четырех до семи лет лишения свободы.

В августе 2024 года Долина обратилась с иском в Хамовнический суд Москвы и попросила признать сделку недействительной как совершенную под влиянием мошенников. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, постановил вернуть квартиру певице и прекратить право собственности Лурье. При этом в возврате средств покупательнице было отказано: суд счел, что реституция неприменима, поскольку продавец фактически не получила деньги от сделки.

Защита Лурье обжаловала решение, но Московский городской суд оставил его без изменения, а в конце ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции признал выводы нижестоящих инстанций законными.

На фоне решения суда признать сделку по продаже квартиры Долиной недействительной число судебных споров, в которых продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%, сообщала Российская гильдия риелторов. Судебная практика, когда покупателю не удается отстоять свое право в суде на приобретенную недвижимость, похожа на мошенническую схему, заявлял ранее Клишас.

16 декабря Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал Долиной в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье. «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и, если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — поясняли в пресс-службе Верховного суда.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына
Андрей Клишас Лариса Долина Верховный суд суд
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Андрей Клишас фото
Андрей Клишас
сенатор
9 ноября 1972 года
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года

