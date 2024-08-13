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Военная операция на Украине ,  
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Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников

Сюжет
Военная операция на Украине
Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, в связи с чем ее квартира арестована. Также злоумышленники взломали ее Instagram и выложили там обращение, в котором говорилось, что она перечислила деньги батальону «Азов»

Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников
Video

Певица, народная артистка России Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины», — заявила артистка.

Она добавила, что те же мошенники до этого взломали ее страницу в соцсетях и выложили там «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

На странице Долиной в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) до этого появилось обращение, в котором говорится, что она продала квартиру за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб., чтобы спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Также в посте утверждалось, что если эта публикация появилась в аккаунте певицы, то она находится за пределами России. На данный момент посты, связанные с Украиной, удалены.

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Фото:ID1974 / Fotodom / Shutterstock

По данным телеграм-канала Baza, Долина выставила пятикомнатную квартиру в Ксеньинском переулке в столичном районе Хамовники на продажу за 130 млн руб. в мае. Сделать это ее убедили телефонные мошенники, которые утверждали, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в ее имуществе. Вскоре нашлись покупатели, за срочность певица сделала скидку, а вырученные деньги отправила на «безопасный счет», пишет канал.

По информации телеграм-канала Mash, артистка также отправила мошенникам около 68 млн руб. собственных сбережений. Mash сообщает, что сделку по продаже квартиры оформляли через риелторскую компанию «Львов Эстейт». Об обмане не знали ни риелторы, ни покупатели, ни певица, утверждает канал.

Как пишет Baza, Долина поняла, что ее обманули, когда новые владельцы попросили ее съехать из квартиры. По сведениям канала, утром 13 августа пятеро неизвестных пришли в жилой комплекс, где находится квартира, и заявили, что они — ее новые владельцы, а Долина должна была съехать около месяца назад. Охранники отказались пускать неизвестных в дом и вызвали полицию. Полицейские забрали их в отдел.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лариса Долина мошенники квартира батальон Азов
Лариса Долина фото

Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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