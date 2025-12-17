Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью

Обзор покроет судебную практику рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет в том числе решение по делу Долиной, принятое накануне

Игорь Краснов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам готовят обзор судебной практики рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Соответствующее поручение дал глава Верховного суда Игорь Краснов, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

В обзор войдет в том числе решение Верховного суда, принятое накануне и окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, купленную у певицы Ларисы Долиной.

16 декабря Верховный суд России рассмотрел дело Долиной. Вопреки просьбе представителя певицы провести заседания в закрытом режиме, поскольку обстоятельства относятся к «сугубо личной сфере», дело рассматривалось публично. Долина не пришла на заседание, а покупательница квартиры Лурье участвовала в нем лично.

Долина заявляла, что продала квартиру под влиянием мошенников. Сторона покупательницы настаивала на выселении артистки из проданной квартиры. Представитель Лурье утверждала, что та приобрела квартиру не для инвестиций, а для проживания в ней с детьми и на время судебной тяжбы была вынуждена жить в квартире, купленной вместе с бывшим мужем. Как указывала представитель покупательницы, для Долиной квартира не является единственным жильем.

В ходе суда также выяснилось, что первоначальная стоимость продажи на площадке ЦИАН составляла 130 млн руб., но, поскольку квартира нуждалась в ремонте, была снижена до 112 млн руб. после торга. Кроме того, во время сделки Долина подписала дополнительное соглашение с Лурье, что оставляет себе пианино и концертный стул, а вся остальная мебель переходит покупательнице. Такое поведение, по словам представителя последней, свидетельствует, что певица осознавала последствия решения о продаже.

Адвокат Долиной продолжала настаивать, что та «слепо верила указаниям мошенников» и считала, что, «как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку». Суды предыдущих инстанций не обязывали ее вернуть деньги Лурье. Певица предлагала компенсировать сумму постепенно, без учета инфляции; но покупательница от соглашения отказалась.

На фоне решения предыдущих инстанций о признании сделки по продаже квартиры Долиной недействительной число судебных споров, в которых продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%. Эксперты считают, что такой механизм в ряде случаев может сам по себе оказаться мошеннической схемой. Позже сделки по «схеме Долиной» дошли и до автомобильного рынка.

В Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) предупредили, что отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК «Общие положения о последствиях недействительности сделки» и разъяснения самого Верховного суда, а также «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости». Соответствующее заключение было направлено в высшую судебную инстанцию.

«Переход права собственности на деньги при расчете — абстрактная распорядительная сделка; последующая их утрата из-за действий третьих лиц не снимает с продавца обязанности возвратить покупателю уплаченную сумму. Требования к мошенникам возможны параллельно (деликт/убытки), но не вместо реституции», — заявили в ассоциации.