Общество
0

Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью

Краснов поручил подготовить обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью
Обзор покроет судебную практику рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет в том числе решение по делу Долиной, принятое накануне
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам готовят обзор судебной практики рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Соответствующее поручение дал глава Верховного суда Игорь Краснов, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

В обзор войдет в том числе решение Верховного суда, принятое накануне и окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, купленную у певицы Ларисы Долиной.

Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

16 декабря Верховный суд России рассмотрел дело Долиной. Вопреки просьбе представителя певицы провести заседания в закрытом режиме, поскольку обстоятельства относятся к «сугубо личной сфере», дело рассматривалось публично. Долина не пришла на заседание, а покупательница квартиры Лурье участвовала в нем лично.

Долина заявляла, что продала квартиру под влиянием мошенников. Сторона покупательницы настаивала на выселении артистки из проданной квартиры. Представитель Лурье утверждала, что та приобрела квартиру не для инвестиций, а для проживания в ней с детьми и на время судебной тяжбы была вынуждена жить в квартире, купленной вместе с бывшим мужем. Как указывала представитель покупательницы, для Долиной квартира не является единственным жильем.

В ходе суда также выяснилось, что первоначальная стоимость продажи на площадке ЦИАН составляла 130 млн руб., но, поскольку квартира нуждалась в ремонте, была снижена до 112 млн руб. после торга. Кроме того, во время сделки Долина подписала дополнительное соглашение с Лурье, что оставляет себе пианино и концертный стул, а вся остальная мебель переходит покупательнице. Такое поведение, по словам представителя последней, свидетельствует, что певица осознавала последствия решения о продаже.

Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле
Экономика
Лариса Долина

Адвокат Долиной продолжала настаивать, что та «слепо верила указаниям мошенников» и считала, что, «как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку». Суды предыдущих инстанций не обязывали ее вернуть деньги Лурье. Певица предлагала компенсировать сумму постепенно, без учета инфляции; но покупательница от соглашения отказалась.

На фоне решения предыдущих инстанций о признании сделки по продаже квартиры Долиной недействительной число судебных споров, в которых продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%. Эксперты считают, что такой механизм в ряде случаев может сам по себе оказаться мошеннической схемой. Позже сделки по «схеме Долиной» дошли и до автомобильного рынка.

В Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) предупредили, что отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК «Общие положения о последствиях недействительности сделки» и разъяснения самого Верховного суда, а также «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости». Соответствующее заключение было направлено в высшую судебную инстанцию.

«Переход права собственности на деньги при расчете — абстрактная распорядительная сделка; последующая их утрата из-за действий третьих лиц не снимает с продавца обязанности возвратить покупателю уплаченную сумму. Требования к мошенникам возможны параллельно (деликт/убытки), но не вместо реституции», — заявили в ассоциации.

Авторы
Теги
Персоны
Петр Канаев Петр Канаев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Верховный суд Игорь Краснов Лариса Долина Недвижимость квартиры
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

