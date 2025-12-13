 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«РИА Новости» назвало юридическую собственницу квартиры Долиной

«РИА Новости» узнало, что Лурье числится собственницей квартиры Долиной
Вид на дом, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной
Вид на дом, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Собственником квартиры, проданной певицей Ларисой Долиной, до сих пор значится Полина Лурье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой регистрационные данными объекта недвижимости.

Согласно документам, жилье сейчас принадлежит одному владельцу, который купил его в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась в собственности другого человека.

Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Лурье купила у Долиной квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб., после чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, и оспорила сделку. В результате Лурье осталась без денег и квартиры. Это решение подтвердил кассационный суд.

В начале декабря Долина пообещала вернуть Лурье все деньги, которые та потратила на покупку квартиры. Однако, по словам адвоката Лурья, женщина не доверяет заявлениям артистки о возврате средств. Она требует восстановления прав на жилье и ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде.

Полина Дуганова
Лариса Долина квартира собственник мошенники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
