Главное из определения Верховного суда по делу Долиной

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу о покупке квартире певицы Ларисы Долиной. Ключевые выводы, которые сделала судебная коллегия по гражданским делам — в материале РБК

16 декабря Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи пятикомнатной квартиры в центре Москвы. При этом встречный иск покупательницы о принудительном выселении тройка судей направила на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Московский городской суд рассмотрит исковые требования Лурье 25 декабря.

Спустя два дня высшая судебная инстанция опубликовала полный текст определения. Сразу после этого перестал работать сайт Верховного суда — за минуту документ пытались открыть более двух миллионов человек. РБК ознакомился с ним и собрал ключевые выводы, которые сделала судебная коллегия по гражданским делам:

Судебная коллегия по гражданским делам напомнила о прямом запрете, закрепленном в пункте 3 статьи 178 ГК РФ: заблуждение в мотивах совершения сделки не может служить основанием для ее оспаривания. Как указано в определении, Лариса Долина исходила из того, что продажа квартиры осуществлялась для пресечения мошеннических действий и что заключенные договоры впоследствии будут аннулированы. Верховный суд квалифицировал такие доводы как заблуждение относительно мотивов и предполагаемых последствий сделки, а не относительно ее правовой природы.

Отдельное внимание суд уделил вопросу дееспособности и осознанности действий продавца. В определении подчеркивается, что Лариса Долина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и на протяжении жизни неоднократно участвовала в гражданско-правовых сделках. При таких обстоятельствах, указала коллегия, она должна была осознавать юридические последствия договора купли-продажи недвижимости. Фактически Верховный суд применил к истцу тот же критерий осмотрительности, который ранее использовался в аргументации против покупательницы Полины Лурье, также зарегистрированной в качестве ИП.

Верховный суд признал, что суды трех инстанций, удовлетворяя иск по мотиву заблуждения, не применили положения пункта 3 статьи 178 ГК РФ. Такое игнорирование императивной нормы закона коллегия квалифицировала как существенное нарушение норм материального права, повлиявшее на исход дела.

Суд также проанализировал доводы Ларисы Долиной о неспособности понимать значение своих действий, заявленные со ссылкой на статью 177 ГК РФ. Как следует из определения, судья Хамовнического районного суда Москвы неоднократно предлагала назначить психолого-психиатрическую экспертизу, однако представитель Долиной от ее проведения отказался, сославшись на материалы уголовного дела. Верховный суд напомнил, что бремя доказывания соответствующих обстоятельств лежит на истце, а отказ от надлежащих доказательств влечет неблагоприятные процессуальные последствия.

В определении судебная коллегия приняла во внимание результаты экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной, рассмотренного Балашихинским городским судом. Певица по нему была признана потерпевшей. В материалах уголовного дела, в частности, содержится заключение комплексной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, выполненной комиссией психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы.

Эксперты указали, что до начала противоправных действий мошенников Долина каким-либо психическим расстройством не страдала. В период совершения мошеннических действий у нее «на фоне имеющихся личностных особенностей» зафиксировано «изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций» и выраженного эмоционального напряжения. Это, по выводам экспертов, ограничивало способность Долиной в полной мере осмысливать направленность действий злоумышленников, прогнозировать возможные юридические последствия и оказывать сопротивление. При этом в настоящее время, как следует из заключения, у нее отсутствуют выраженные когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, что позволяет ей адекватно воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать показания в статусе потерпевшей.

Схожие выводы содержатся и в заключении политологической экспертизы, на которую ссылается Верховный суд. Эксперты пришли к выводу, что в отношении Долиной применялось психологическое принуждение по типовой мошеннической схеме. На момент событий она находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества и не имела рядом лиц, способных своевременно распознать признаки внешнего воздействия. Существенное психологическое давление и угрозы в сочетании с индивидуальными особенностями — возрастом, ориентацией на безопасность, особенностями мышления и личностными чертами — привели к тому, что Долина, по оценке экспертов, фактически использовалась злоумышленниками как инструмент для совершения преступления и анонимизации их действий. Ее мотивы сводились к сохранению собственной безопасности, а осознания содействия преступлению у нее не было.

Вместе с тем Верховный суд подчеркнул, что учет этих обстоятельств в рамках уголовного дела не означает допустимости снижения стандарта понимания природы сделки купли-продажи при разрешении гражданского спора. Как следует из определения, Долина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и на протяжении жизни неоднократно заключала договоры, связанные с оформлением творческой и иной деятельности. При таком уровне опыта и знаний любое лицо, действуя с обычной для участника гражданского оборота степенью осмотрительности и заботливости, объективно должно осознавать правовые последствия заключаемых сделок, указала тройка судей.

Экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела, не могут подменять собой доказательства по гражданскому спору, указала коллегия. Экспертам ставились вопросы о способности Долиной понимать характер противоправных действий мошенников и давать показания в статусе потерпевшей, тогда как обстоятельства, имеющие значение для гражданского дела, связаны с моментом заключения договоров купли-продажи 24 мая и 20 июня 2024 года.

Отдельный блок выводов Верховный суд посвятил оценке поведения Полины Лурье. Ссылаясь на пункт 5 статьи 178 ГК РФ, коллегия указала, что суд вправе отказать в признании сделки недействительной, если заблуждение стороны не могло быть распознано добросовестным контрагентом, действующим с обычной осмотрительностью. Каких-либо признаков недобросовестности в действиях покупательницы нижестоящие суды при этом не установили.

Верховный суд подверг критике отказ нижестоящих судов применить последствия недействительности сделки. Суд напомнил, что отказ от реституции возможен лишь в строго предусмотренных законом случаях, и статья 178 ГК РФ к таким исключениям не относится. У нижестоящих судов, отметила коллегия, не было оснований одновременно признавать сделку недействительной и отказывать в возврате полученного по ней имущества и денежных средств.

Гражданскому делу об иску Ларисы Долиной к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи пятикомнатной квартиры в Хамовниках предшествовала история, которая широко освещалась летом 2024 года. В середине августа артистка заявила, что стала жертвой мошенников, действовавших, по данным предварительного следствия, с территории Украины. Певица сообщила, что в отношении нее были совершены «изощренные и спланированные мошеннические действия», возбуждено уголовное дело, а она признана потерпевшей.

До этого в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) певицы появился пост, в котором утверждалось, что она продала квартиру за 112 млн руб. и заложила дачу, чтобы профинансировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Долина тогда заявила, что эта информация была размещена мошенниками и не имеет отношения к действительности.

В конце декабря 2024 года по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) были задержаны четверо подозреваемых. Среди них — бывшая сотрудница одной из московских библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, а также житель Тольятти Андрей Основа. По данным следствия, фигуранты исполняли различные роли в преступной схеме — от телефонных переговоров до координации переводов средств. 28 ноября Балашихинский городской суд приговорил их к различным срокам от 7 до 9 лет лишения свободы. Суд также обязал осужденных возместить ущерб потерпевшим по другим эпизодам мошенничества, оставив гражданский иск Долиной о взыскании 175 млн руб. без рассмотрения.