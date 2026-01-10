 Перейти к основному контенту
Адвокат заявила, что Долина не сможет передать квартиру до 20 января

Светлана Свириденко и Полина Лурье
Светлана Свириденко и Полина Лурье (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Полина Лурье, купившая у Ларисы Долиной квартиру в Хамовниках, пока не может въехать в свое жилье, так как певица в настоящее время находится за границей, а у ее представителей не оказалось полномочий на подписание акта приема-передачи недвижимости. Об этом заявила «РИА Новости» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», — сказала юрист.

По словам Свириденко, в пятницу, 9 января, Лурье осмотрела купленное жилье, но акт приема-передачи квартиры подписан не был из-за отсутствия Долиной. Адвокат добавила, что в сложившейся ситуации ее клиентка может обратиться к судебным приставам, чтобы передача жилья была проведена без участия певицы.

«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника», — сказала Свириденко.

«Лариса Александровна сейчас не в Москве, адвокат Полины решила ждать ее возвращения. Это их дело», — заявила 9 января РБК адвокат Долиной Мария Пухова.

По ее словам, квартира вместе с актом приема-передачи были готовы к 5 января, но Лурье не смогла приехать на встречу в назначенную дату. 9 января Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья из-за некорректной даты в документе и забрать ключи, сообщила Пухова. Акт был датирован 5 января.

В середине августа 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников. Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. В марте Хамовнический суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, отказав Лурье в возврате денег. Покупательница дошла до Верховного суда, который признал право собственности на квартиру за ней.

В конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. 8 января Свириденко сообщила, что Долина освободила квартиру.

