Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

В момент продажи квартиры из-за действий мошенников у Долиной произошло «изменение психического состояния, она не полностью отдавала отчет своим действиям. До этого артистка не страдала какими-либо расстройствами

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В период продажи квартиры Ларисы Долиной у артистки на фоне личностных особенностей отмечалось «изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций», говорится в опубликованном Верховном судом определении.

«Указанное расстройство адаптации в сочетании с выявленными индивидуально психологическими особенностями, состоянием выраженного 9 эмоционального напряжения в период совершения в отношении нее противоправных действий лишало Долину способности к полноценному осмыслению направленности и смысловому содержанию действий неустановленных лиц, прогнозированию возможных последствий своих действий в юридически значимых обстоятельствах», — говорится в документе со ссылкой на психолого-психиатрическую экспертизу. В связи с этим артистка «не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий».

При этом в предшествовавший этому период Долина каким-либо психическим расстройством не страдала.

В определении отмечается, что во время сделки Долина подверглась значительному психологическому воздействию мошенников. Злоумышленникам удалось убедить певицу продать квартиру за счет «целого ряда психологических особенностей жертвы»: возрастной группы, «выраженных ценностей безопасности», образа мышления и личностных черт.

Мошенники угрожали артистке, она «не осознавала свое содействие в совершении преступления», находилась в неконтролируемой стрессовой ситуации, а ее главным мотивом была необходимость «вернуть себе чувство безопасности», говорится в документе. Сама Долина указывала, что заключала договоры купли-продажи «на фоне имевшегося у нее в тот момент психического нарушения», состояние певицы не позволило ей в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими.

В то же время, отмечает ВС, суд может отказать в признании сделки недействительной, если «лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон» не распознает, что продавец находился в заблуждении. Недобросовестных действий со стороны покупательницы квартиры Полины Лурье суды не выявили.

Долина в августе 2024 года подала иск в Хамовнический суд Москвы об оспаривании сделки и возвращении прав на квартиру стоимостью более 138 млн руб., заявив, что стала жертвой мошенников. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, после чего Лурье осталась без квартиры и уплаченных средств. 16 декабря Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу Долиной и признал, что квартира принадлежит покупательнице.