Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру

Покупательница квартиры Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, подала кассационную жалобу на решение вернуть певице жилье, но проиграла. Адвокат заявил, что это решение будет обжаловано в Верховном суде

Лариса Долина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили РБК в суде.

Коллегия из трех судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. Об этом просила юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной, уточняет «РИА Новости».

Сама Долина, как и покупательница квартиры Полина Лурье, подавшая жалобу, в суд не явилась. Адвокат последней сообщил агентству о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

РБК обратился за комментарием к адвокату Лурье Светлане Свириденко.

Летом 2024 года мошенники обманным путем вынудили Долину продать квартиру в Хамовниках и передать им вырученные деньги. Суд признал сделку недействительной, постановил изъять квартиру у купившей имущество Полины Лурье и вернуть ее артистке. Мошенников поймали, гособвинение запросило для них от шести до девяти с половиной лет заключения.

Ущерб от случая с квартирой Долиной следствие оценило в 300 млн руб. Как отмечали в прокуратуре, мошенники звонили потенциальным жертвам, используя технологию подмены номеров, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур. Затем убеждали их в «мошеннических атаках» и под предлогом защиты средств принуждали переводить деньги на подконтрольные счета или совершать сделки по отчуждению недвижимости.

Случай Долиной придал огласку новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег признается недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий. Через суд он начинает добиваться признания договора купли-продажи ничтожным, требовать возврата денег. В случаях, когда суд вставал на его сторону, добросовестный покупатель оставался без денег и квартиры, хотя были и иные исходы.

На этом фоне среди юристов и законодателей развернулась дискуссия о том, как обезопасить покупателей от такого мошенничества. Депутаты Госдумы от фракции партии «Справедливая Россия», в частности, подготовили проект поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости» о периоде охлаждения при продаже квартир. Он предусматривает временную заморозку средств покупателя на семь дней при заключении сделки с недвижимостью. Авторы законопроекта рассчитывают, что за неделю прояснятся мотивы собственника — действует ли он по своей инициативе или под влиянием злоумышленников.

В Росреестре же предложили аннулировать запись о праве собственности на недвижимость только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным и потребовал восстановить первоначальное положение вещей.