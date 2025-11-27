 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру

Сюжет
Как защититься от мошенников
Покупательница квартиры Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, подала кассационную жалобу на решение вернуть певице жилье, но проиграла. Адвокат заявил, что это решение будет обжаловано в Верховном суде
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили РБК в суде.

Коллегия из трех судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. Об этом просила юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной, уточняет «РИА Новости».

Сама Долина, как и покупательница квартиры Полина Лурье, подавшая жалобу, в суд не явилась. Адвокат последней сообщил агентству о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

РБК обратился за комментарием к адвокату Лурье Светлане Свириденко.

Летом 2024 года мошенники обманным путем вынудили Долину продать квартиру в Хамовниках и передать им вырученные деньги. Суд признал сделку недействительной, постановил изъять квартиру у купившей имущество Полины Лурье и вернуть ее артистке. Мошенников поймали, гособвинение запросило для них от шести до девяти с половиной лет заключения.

Ущерб от случая с квартирой Долиной следствие оценило в 300 млн руб. Как отмечали в прокуратуре, мошенники звонили потенциальным жертвам, используя технологию подмены номеров, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур. Затем убеждали их в «мошеннических атаках» и под предлогом защиты средств принуждали переводить деньги на подконтрольные счета или совершать сделки по отчуждению недвижимости.

Случай Долиной придал огласку новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег признается недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий. Через суд он начинает добиваться признания договора купли-продажи ничтожным, требовать возврата денег. В случаях, когда суд вставал на его сторону, добросовестный покупатель оставался без денег и квартиры, хотя были и иные исходы.

На этом фоне среди юристов и законодателей развернулась дискуссия о том, как обезопасить покупателей от такого мошенничества. Депутаты Госдумы от фракции партии «Справедливая Россия», в частности, подготовили проект поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости» о периоде охлаждения при продаже квартир. Он предусматривает временную заморозку средств покупателя на семь дней при заключении сделки с недвижимостью. Авторы законопроекта рассчитывают, что за неделю прояснятся мотивы собственника — действует ли он по своей инициативе или под влиянием злоумышленников.

В Росреестре же предложили аннулировать запись о праве собственности на недвижимость только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным и потребовал восстановить первоначальное положение вещей.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Лариса Долина мошенничество
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Общество
Для обманувших Долину мошенников запросили сроки от 6 до 9,5 лет
Общество
Суд счел Долину не осознававшей своих действий при продаже квартиры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58