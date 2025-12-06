 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Долина показала предъявленный мошенником паспорт с фото Человека-паука

Том&nbsp;Холланд
Том Холланд (Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Мошенники, обманувшие артистку Ларису Долину, предъявляли ей поддельный паспорт якобы сотрудника Росфинмониторинга, в котором была размещена фотография британского актера Тома Холланда. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

В передаче показали документ, который злоумышленники отправили Долиной. Это был паспорт «сотрудника Росфинмониторинга» на имя Андрея Лукина. Человек на фотографии схож с Томом Холландом — исполнителем роли Человека-паука в одноименнх фильмах Marvel.

Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

В эфире Долина подчеркнула, что считает Лурье такой же пострадавшей, как и она сама. Кроме этого, она пообещала полностью компенсировать покупательнице потери.

«Полина Александровна, я еще раз заверяю, что верну вам все деньги в полном объеме. Это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы так же, как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — сказала Долина.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Лариса Долина мошенничество Человек-паук
Материалы по теме
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
Защита Лурье назвала срок принятия решения по соглашению с Долиной
Общество
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:22 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:22
На восстановление и помощь Курской области за 2 года выделили Р220 млрд Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Клуб КХЛ уволил тренера после шести поражений в семи последних матчах Спорт, 13:34
Посол США заявил, что Россия выстраивает политику «на 100 лет вперед» Политика, 13:28
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026 Спорт, 13:21
«Проза, тонкая, смешная, умная»: Водолазкин назвал любимую книгу
РАДИО
 Общество, 13:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Разрыв в $100 млрд. Почему бюджет США недополучил денег от тарифов ТрампаПодписка на РБК, 13:13
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Звонарева в 41 год вышла в финал крупного турнира ITF Спорт, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками Политика, 12:45
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Минобороны сообщило о 366 сбитых дронах за сутки Политика, 12:35