Долина показала предъявленный мошенником паспорт с фото Человека-паука
Мошенники, обманувшие артистку Ларису Долину, предъявляли ей поддельный паспорт якобы сотрудника Росфинмониторинга, в котором была размещена фотография британского актера Тома Холланда. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
В передаче показали документ, который злоумышленники отправили Долиной. Это был паспорт «сотрудника Росфинмониторинга» на имя Андрея Лукина. Человек на фотографии схож с Томом Холландом — исполнителем роли Человека-паука в одноименнх фильмах Marvel.
В эфире Долина подчеркнула, что считает Лурье такой же пострадавшей, как и она сама. Кроме этого, она пообещала полностью компенсировать покупательнице потери.
«Полина Александровна, я еще раз заверяю, что верну вам все деньги в полном объеме. Это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы так же, как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — сказала Долина.
Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.
Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.
2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.
