Суд принял решение выселить Ларису Долину

Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Певица обязана освободить квартиру

Мосгорсуд в четверг, 25 декабря, повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в центре столицы в районе Хамовники. Суд постановил, что Долина должна освободить жилплощадь. Решение вступает в силу немедленно, передает корреспондент РБК.

«Иск Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить <…> Ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения», — огласила резолютивную часть судья.

Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. «Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — поясняли после оглашения в пресс-службе Верховного суда.

Представитель Лурье Светлана Свириденко после решения Верховного суда рассказывала, что Долина продолжает жить в квартире. До заседания в Мосгорсуде певица попросила позволить ей пожить в ней еще несколько месяцев, чтобы собрать вещи, обещая снять свое требование к Полине Лурье об оплате ЖКХ, однако Лурье была намерена отказать артистке.

В Мосгорсуде Свириденко заявила, что в материалах имеется информация об иной недвижимости Долиной и ее дочери, в связи с чем, по ее мнению, сложностей при выселении возникнуть не должно. «В собственности имеются иные жилые помещения, комфортные для проживания», — сказала она.

Прокурор поддержала исковые требования Лурье о прекращении права пользования жилым помещением и выселении Долиной. Представитель певицы Мария Пухова, в свою очередь, заявила, что Долина готова покинуть ставшую предметом спора квартиру до 10 января.

Выселение в подобных спорах обычно привязано к двум ключевым обстоятельствам — фактическому проживанию в квартире и наличию регистрации по месту жительства. Поскольку Верховный суд подтвердил право собственности Полины Лурье, именно она требовала освобождения жилого помещения. По закону Лариса Долина, утратившая статус собственника, обязана сняться с регистрационного учета и выехать из квартиры.

В случае неисполнения Ларисой Долиной решения суда о выселении из квартиры Полины Лурье, ее могут принудительно выселить судебные приставы, пояснил один из участников судебного процесса. «Приставы имеют право вынести все ее вещи из квартиры даже без присутствия Долиной, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», говорит один из участников процесса.

По его словам, это не единственное жилье Долиной, она владеет двумя домами и участками в подмосковных Мытищах, и квартирой в столичном районе Лефортово.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас после решения Верховного суда в разговоре с РБК призвал обсудить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу в нижестоящих инстанциях.

Почему возник судебный спор из-за квартиры

Весной 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках за 112 млн руб., покупательницей стала Полина Лурье.

Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По материалам уголовного дела, злоумышленники действовали организованной группой и использовали психологическое давление. Певицу убедили, что в отношении ее квартиры якобы готовятся незаконные регистрационные действия, и предложили «спецоперацию» по защите ее имущества. Как рассказала народная артистка, ей внушали, что любые попытки советоваться с родственниками или юристами могут «сорвать операцию».

Долина согласилась на срочную продажу квартиры, а также на перевод полученных средств на так называемый «безопасный счет». В рамках уголовного дела было установлено, что никакого специального счета не существовало, а деньги сразу попадали под контроль преступников. Следствие квалифицировало их действия как мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, мошенники, действуя совместно и согласованно, систематически выходили на связь с Долиной с апреля по июнь 2024 года и похитили у нее 175,12 млн руб. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн. Фигуранты осуждены и получил от 4 до 7 лет лишения свободы.

Сделка по продаже была оформлена в строгом соответствии с законом: заключен договор купли-продажи, зарегистрирован переход права собственности, денежные средства перечислены продавцу. Отдельно стороны подписали дополнительное соглашение, в котором оговаривалось, что Лариса Долина оставляет себе пианино и концертный стул, а остальное имущество передается покупателю. Этот документ представитель Лурье в суде впоследствии отмечала, как доказательство разумного поведения Долиной и намерения действительно продать жилье.

После завершения сделки Долина перевела практически всю сумму мошенникам. После того, как артистка получила уведомление от Лурье о необходимости освободить жилье, Долина обратилась в полицию и сообщила о мошенничестве.

В рамках судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что на момент заключения сделки Лариса Долина не страдала психическими заболеваниями, не была признана недееспособной или ограниченно дееспособной и в целом осознавала характер совершаемых действий. При этом отмечалось, что она находилась в состоянии сильного психологического давления и заблуждения, вызванного действиями третьих лиц.

28 марта Хамовнический районный суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Квартира была возвращена певице, при этом Полине Лурье было отказано в возврате средств, так как суд отметил, что продавец фактически не получила деньги от сделки. Позже и апелляционная, и кассационная инстанции поддержали это решение.

2 декабря Лурье подала кассационную жалобу в Верховный суд, который почти сразу истребовал дело для изучения и назначил рассмотрение жалобы на 16 декабря. В своей жалобе Лурье настаивала на том, что является добросовестным приобретателем, действовала в рамках закона и не может нести последствия преступления, совершенного в отношении продавца третьими лицами.

Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций. Право собственности на квартиру было признано за Полиной Лурье, а вопрос фактического освобождения жилья направлен на новое рассмотрение.

Трансляцию заседания посмотрели сотни тысяч пользователей, что стало рекордом для Верховного суда. В день публикации текста определения по делу Долиной на официальном сайте Верховного суда, сайт перестал загружать страницу с решением в связи с тем, что за минуту на него зашли около 2 миллионов пользователей.

«Схема Долиной» Дело о продаже квартиры Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс. В публичном пространстве закрепилось выражение «схема Долиной» — так стали называть ситуации, когда продавец жилья после получения средств заявляет, что стал жертвой мошенников, пытается через суд вернуть проданную недвижимость, в то время как добросовестный покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег. Выражение «схема Долиной» и еще четыре формулировки, связанные с делом («эффект Долиной», «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант») будут включены в словарь неологизмов 2025 года.