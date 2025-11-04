 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд счел Долину не осознававшей своих действий при продаже квартиры

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Народная артистка Лариса Долина не могла осознать, что делает, когда продавала свою квартиру в центре Москвы по указке мошенников. Об этом говорится в тексте решения суда по иску певицы о возврате ее жилья, передает ТАСС.

«Истец Долина Л.А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения. В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — сказано в документе.

В суде также напомнили, что сделка признается недействительной, если заблуждение было столь значительным, что введенная в заблуждение сторона не стала бы ее заключать, если бы была информирована о действительном положении дел.

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее возврат певице
Общество
Лариса Долина

В 2024 году Долина продала свою квартиру под влиянием мошенников. Злоумышленники заявили, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью свыше 138 млн руб. останется в имуществе артистки. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

В марте суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. 27 октября Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Лариса Долина мошенники Москва суд квартира
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной
Общество
Мошенники в России начали применять схему «двойного агента»
Общество
МВД рассказало о схемах мошенников в «черную пятницу»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам Политика, 13:38
Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия Политика, 13:35
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой Спорт, 13:31
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций Бизнес, 13:19
Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой Политика, 13:19
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах Политика, 13:16
Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск Общество, 13:07
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III Политика, 12:51
Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру Политика, 12:50
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен» Спорт, 12:45
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии Политика, 12:40