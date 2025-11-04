Суд счел Долину не осознававшей своих действий при продаже квартиры

Лариса Долина (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Народная артистка Лариса Долина не могла осознать, что делает, когда продавала свою квартиру в центре Москвы по указке мошенников. Об этом говорится в тексте решения суда по иску певицы о возврате ее жилья, передает ТАСС.

«Истец Долина Л.А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения. В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — сказано в документе.

В суде также напомнили, что сделка признается недействительной, если заблуждение было столь значительным, что введенная в заблуждение сторона не стала бы ее заключать, если бы была информирована о действительном положении дел.

В 2024 году Долина продала свою квартиру под влиянием мошенников. Злоумышленники заявили, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью свыше 138 млн руб. останется в имуществе артистки. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

В марте суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. 27 октября Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной.