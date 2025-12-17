Мосгорсуд назначил дату рассмотрения иска о выселении Долиной из квартиры

После решения Верховного суда Мосгорсуд 25 декабря заново рассмотрит иск Полины Лурье к Ларисе Долиной о принудительном выселении певицы из пятикомнатной квартиры в Хамовниках

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский городской суд заново рассмотрит встречный иск Полины Лурье к Ларисе Долиной о принудительном выселении певицы из пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Рассмотрение исковых требований покупательницы назначено на 25 декабря, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Накануне, 16 декабря, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска о признании недействительной сделки купли-продажи, подтвердив право собственности на квартиру за Полиной Лурье. При этом встречный иск покупательницы тройка судей направила на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая ранее отказала Лурье в удовлетворении соответствующих исковых требований.

«Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — поясняли после оглашения в пресс-службе Верховного суда.

Выселение в подобных спорах привязано к двум ключевым обстоятельствам — фактическому проживанию в квартире и наличию регистрации по месту жительства. Поскольку Верховный суд подтвердил право собственности Полины Лурье, именно она требует освобождения жилого помещения. По закону, Лариса Долина, утратившая статус собственника, обязана сняться с регистрационного учета и выехать из квартиры. Если к моменту рассмотрения дела в Московском городском суде певица добровольно покинет жилье и прекратит регистрацию, в таких случаях суд, как правило, отказывает в удовлетворении иска о выселении за отсутствием предмета спора. В противном случае, при сохранении проживания или регистрации, апелляционная инстанция может принять решение о принудительном выселении и снятии с регистрационного учета.

В августе 2024 году Долина продала свою московскую квартиру, но позже сообщила, что ее обманули мошенники, обратилась в суд, и тот признал сделку недействительной. Мошенников осудили, но покупательница — Полина Лурье — осталась без квартиры и без денег, дойдя в итоге до Верховного суда.