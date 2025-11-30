 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Представитель Долиной назвал критику певицы «погоней за лайками»

Сюжет
Как защититься от мошенников
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал «РИА Новости» ситуацию с оспоренной в суде сделкой по продаже квартиры певицы в центре Москвы и реакцию на нее в обществе. Пудовкин заявил, что публичные люди, такие как Долина, особенно уязвимы в подобных ситуациях.

«Любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. То, что справедливость должна быть восстановлена, украденное должно быть возвращено, — это абсолютно 100%», — заявил он.

По словам Пудовкина, многие участники онлайн-флешмобов не вникают в суть произошедшего и используют тему ради личного продвижения. Он назвал создание пародий и оскорбительных мемов «погоней за лайками», особенно когда речь идет о людях, пострадавших от преступников.

Представитель певицы добавил, что часть фигурантов дела уже получили реальные сроки, но следственные действия все еще продолжаются и не все участники преступной группы на данный момент установлены.

В Думе предложили способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Общество

По материалам дела, группа действовала по заранее согласованной схеме: с апреля по июнь 2024 года мошенники вводили Долину в заблуждение, в результате чего она продала квартиру в Хамовниках по цене значительно ниже рынка, уверенная, что сделка будет фиктивной и жилье останется за ней. Полученные деньги артистка перевела на так называемый безопасный счет. С учетом комиссий и сопутствующих расходов общий ущерб превысил 317 млн руб.

Когда покупательница квартиры Полина Лурье потребовала освободить помещение, Долина объявила, что стала жертвой преступников. Обе стороны подали иски: певица добивалась отмены сделки, Лурье — выселения артистки. 27 ноября суд отказал Лурье в возврате приобретенной квартиры. Деньги ей не вернули. Этот прецедент, по мнению риелторов, создает риски для покупателей вторичной недвижимости.

Суд уже вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной. Осужденные получили от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 млн руб. На заседании певица не присутствовала.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Лариса Долина квартира сделка мошенничество
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру
Общество
В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной
Общество
Для обманувших Долину мошенников запросили сроки от 6 до 9,5 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:35 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:35
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37
CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку Политика, 18:36
«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти Спорт, 18:35
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба Общество, 18:34
Украина и США начали переговоры в Майями Политика, 18:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Турецкий БПЛА Bayraktar сбил реактивную мишень ракетой «воздух — воздух» Технологии и медиа, 17:58
FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану Политика, 17:50
Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова Спорт, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42