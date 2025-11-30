Представитель Долиной назвал критику певицы «погоней за лайками»
Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал «РИА Новости» ситуацию с оспоренной в суде сделкой по продаже квартиры певицы в центре Москвы и реакцию на нее в обществе. Пудовкин заявил, что публичные люди, такие как Долина, особенно уязвимы в подобных ситуациях.
«Любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. То, что справедливость должна быть восстановлена, украденное должно быть возвращено, — это абсолютно 100%», — заявил он.
По словам Пудовкина, многие участники онлайн-флешмобов не вникают в суть произошедшего и используют тему ради личного продвижения. Он назвал создание пародий и оскорбительных мемов «погоней за лайками», особенно когда речь идет о людях, пострадавших от преступников.
Представитель певицы добавил, что часть фигурантов дела уже получили реальные сроки, но следственные действия все еще продолжаются и не все участники преступной группы на данный момент установлены.
По материалам дела, группа действовала по заранее согласованной схеме: с апреля по июнь 2024 года мошенники вводили Долину в заблуждение, в результате чего она продала квартиру в Хамовниках по цене значительно ниже рынка, уверенная, что сделка будет фиктивной и жилье останется за ней. Полученные деньги артистка перевела на так называемый безопасный счет. С учетом комиссий и сопутствующих расходов общий ущерб превысил 317 млн руб.
Когда покупательница квартиры Полина Лурье потребовала освободить помещение, Долина объявила, что стала жертвой преступников. Обе стороны подали иски: певица добивалась отмены сделки, Лурье — выселения артистки. 27 ноября суд отказал Лурье в возврате приобретенной квартиры. Деньги ей не вернули. Этот прецедент, по мнению риелторов, создает риски для покупателей вторичной недвижимости.
Суд уже вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной. Осужденные получили от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 млн руб. На заседании певица не присутствовала.
