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Общество ,  
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Суд вернул Долиной проданную из-за мошенников квартиру

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы вернул народной артистке Ларисе Долиной квартиру в центре столицы, которую та потеряла из-за действий мошенников, сообщает пресс-служба суда.

«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной», — говорится в сообщении.

Суд также отказал покупательнице квартиры Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки.

Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты обманом побудили певицу продать квартиру в центре Москвы, убедив, что сделка будет фиктивной. После этого в квартиру пришли новые владельцы. Покупатели, как и риелторы, через которых проходила сделка, об обмане ничего не знали.

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Лариса Долина

Долина подала иск к Лурье, которая написала встречную жалобу

Осенью и зимой полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе 20-летнего подельника мошенников Андрея Основа, которого арестовали. Его обвиняют в нарушении ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой. Эта часть статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до десяти лет.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Сделать это артистку убедили телефонные мошенники, заверив, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений.

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Лариса Долина мошенничество суд квартира Москва Хамовнический суд Москвы
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Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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