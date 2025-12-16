 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Адвокат Долиной заявила, что певица считала сделку фиктивной

Адвокат Долиной заявила, что певица считала сделку по продаже квартиры фиктивной
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ходе судебного процесса по иску Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже квартиры адвокат певицы Пухова заявила, что Долина действовала в условиях «существенного заблуждения», передает корреспондент РБК.

Пухова также отметила, что отрицание заблуждения Долиной является «абсурдом». По словам адвоката, певица находилась под полным контролем мошенников, которые убедили ее в фиктивности сделки.

«[Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. <…> И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — заявила Пухова в суде.

Адвокат пояснила, что Долина «слепо верила указаниям» злоумышленников и заблуждалась относительно действительности сделки. Пухова также подтвердила, что проданная квартира была единственным жильем для самой Долиной, но не являлась основным местом проживания для ее дочери и внучки.

Сторона Долиной подтвердила в суде предложение вернуть деньги за квартиру
Общество
Фото:Евгения Кузнецова / РБК

Дело Долиной и Лурье рассматривает Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствует. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина квартира сделка

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Сторона Долиной подтвердила в суде предложение вернуть деньги за квартиру
Общество
Покупательница квартиры Долиной сообщила, что доверяла певице при сделке
Общество
Покупательница квартиры Долиной заявила, что сделка не была инвестицией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:26
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58