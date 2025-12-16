Адвокат Долиной заявила, что певица считала сделку фиктивной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ходе судебного процесса по иску Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже квартиры адвокат певицы Пухова заявила, что Долина действовала в условиях «существенного заблуждения», передает корреспондент РБК.

Пухова также отметила, что отрицание заблуждения Долиной является «абсурдом». По словам адвоката, певица находилась под полным контролем мошенников, которые убедили ее в фиктивности сделки.

«[Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. <…> И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — заявила Пухова в суде.

Адвокат пояснила, что Долина «слепо верила указаниям» злоумышленников и заблуждалась относительно действительности сделки. Пухова также подтвердила, что проданная квартира была единственным жильем для самой Долиной, но не являлась основным местом проживания для ее дочери и внучки.

Дело Долиной и Лурье рассматривает Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствует. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.