Общество⁠,
Покупательница квартиры Долиной впервые сделала публичное заявление

Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье впервые сделала публичное заявление
Лурье впервые выступила с заявлением по судебному процессу против Долиной. Накануне Верховный суд оставил за ней права на купленную квартиру в Хамовниках и постановил, что певица должна съехать. Стороны судились около полутора лет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, Полина Лурье, выступила в эфире «Первого канала» и впервые публично прокомментировала судебный процесс.

Накануне, 16 декабря, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска о признании недействительной сделки купли-продажи, подтвердив право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала она в эфире передачи «Пусть говорят». Она заявила, что надеется въехать в квартиру в бижайшее время. «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — рассказала она.

Лурье надеется, что въехать в квартиру сможет уже в ближайшее время и даже пообещала пригласить журналистов на новоселье. Женщина подтвердила, что Долина лично присутствовала при показе квартиры, а также охотно отвечала на ее вопросы про район.

Полина призналась, что выбрала эту недвижимость для покупки ради удобств детей — чтобы было легко добираться до школы, а также чтобы рядом был парк для прогулок.

В студии передачи также появилась адвокат Лурье — Светлана Свириденко. «За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы», — прокомментировала она победу в суде и добавила, что ее впервые за карьеру адвоката обнял клиент в зале суда.

Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле
Экономика
Лариса Долина

Верховный суд накануне постановил, что Долина находится в проданной квартире незаконно и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, будет рассмотрена возможность ее выселения.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после этого заявил о необходимости обсудить компетентность судей, которые выносили предыдущие решения в пользу Долиной.

В суде адвокат Долиной указывала, что при продаже квартиры Долина выдвинула нехарактерные для обычной сделки купли-продажи требования, которые могли указывать на то, что артистка находилась под воздействием мошенников. По ее словам, Долина считала сделку фиктивной. В ответ на это Свириденко заявила, что ее подопечная доверяла артистке и сделка долго обсуждалась, из-за чего не выглядела подозрительной.

В июне 2024 года Долина продала квартиру Полине Лурье за 114 млн руб., но позже рассказала, что была обманута мошенниками. Суды удовлетворили иски певицы, признав сделку недействительной. В итоге Лурье осталась без денег и без квартиры. К действиям мошенников она не имела отношения.

Также было заведено уголовное дело, по нему проходили четверо подозреваемых в обмане Долиной. Их приговорили к различным срокам: от четырех до семи лет лишения свободы.

Валерия Доброва
Лариса Долина элитные квартиры покупка жилья суды
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

Материалы по теме
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников
Общество
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения иска о выселении Долиной из квартиры
Общество
Клишас предложил проверить выносивших решения по делу Долиной судей
Политика
