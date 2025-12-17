Покупательница квартиры Долиной впервые сделала публичное заявление

Лурье впервые выступила с заявлением по судебному процессу против Долиной. Накануне Верховный суд оставил за ней права на купленную квартиру в Хамовниках и постановил, что певица должна съехать. Стороны судились около полутора лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, Полина Лурье, выступила в эфире «Первого канала» и впервые публично прокомментировала судебный процесс.

Накануне, 16 декабря, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска о признании недействительной сделки купли-продажи, подтвердив право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала она в эфире передачи «Пусть говорят». Она заявила, что надеется въехать в квартиру в бижайшее время. «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — рассказала она.

Лурье надеется, что въехать в квартиру сможет уже в ближайшее время и даже пообещала пригласить журналистов на новоселье. Женщина подтвердила, что Долина лично присутствовала при показе квартиры, а также охотно отвечала на ее вопросы про район.

Полина призналась, что выбрала эту недвижимость для покупки ради удобств детей — чтобы было легко добираться до школы, а также чтобы рядом был парк для прогулок.

В студии передачи также появилась адвокат Лурье — Светлана Свириденко. «За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы», — прокомментировала она победу в суде и добавила, что ее впервые за карьеру адвоката обнял клиент в зале суда.

Верховный суд накануне постановил, что Долина находится в проданной квартире незаконно и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, будет рассмотрена возможность ее выселения.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после этого заявил о необходимости обсудить компетентность судей, которые выносили предыдущие решения в пользу Долиной.

В суде адвокат Долиной указывала, что при продаже квартиры Долина выдвинула нехарактерные для обычной сделки купли-продажи требования, которые могли указывать на то, что артистка находилась под воздействием мошенников. По ее словам, Долина считала сделку фиктивной. В ответ на это Свириденко заявила, что ее подопечная доверяла артистке и сделка долго обсуждалась, из-за чего не выглядела подозрительной.

В июне 2024 года Долина продала квартиру Полине Лурье за 114 млн руб., но позже рассказала, что была обманута мошенниками. Суды удовлетворили иски певицы, признав сделку недействительной. В итоге Лурье осталась без денег и без квартиры. К действиям мошенников она не имела отношения.

Также было заведено уголовное дело, по нему проходили четверо подозреваемых в обмане Долиной. Их приговорили к различным срокам: от четырех до семи лет лишения свободы.