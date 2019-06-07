Второй день ПМЭФ-2019. Главное

Главные события второго дня XXIII Петербургского международного экономического форума — в обзоре РБК

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Компания UC Rusal сохранила планы перерегистрироваться в России, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В качестве варианта рассматривается «офшор» на острове Октябрьский в Калининграде.

О планах перерегистрировать бизнес с острова Джерси в российскую юрисдикцию компания заявила в августе 2018 года, когда находилась под санкциями. Ограничения были сняты в январе 2019 года, и новых сообщений о подобных планах с тех пор не появлялось.

Утром на деловом завтраке Сбербанка произошла перепалка между главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным. Поводом стало дело Майкла Калви и тема инвестиционного климата в стране, политики обменялись взаимными претензиями.

Также на деловом завтраке выступил первый вице-премьер Антон Силуанов, который заявил о нигилизме со стороны бизнеса.