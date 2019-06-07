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Walmart $115 (+9,14%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,03%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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ПМЭФ-2019 ,  
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Второй день ПМЭФ-2019. Главное
Главные события второго дня XXIII Петербургского международного экономического форума — в обзоре РБК
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
  • Компания UC Rusal сохранила планы перерегистрироваться в России, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В качестве варианта рассматривается «офшор» на острове Октябрьский в Калининграде.

О планах перерегистрировать бизнес с острова Джерси в российскую юрисдикцию компания заявила в августе 2018 года, когда находилась под санкциями. Ограничения были сняты в январе 2019 года, и новых сообщений о подобных планах с тех пор не появлялось.

Фотогалерея 
Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019

  • Утром на деловом завтраке Сбербанка произошла перепалка между главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным. Поводом стало дело Майкла Калви и тема инвестиционного климата в стране, политики обменялись взаимными претензиями.

Также на деловом завтраке выступил первый вице-премьер Антон Силуанов, который заявил о нигилизме со стороны бизнеса.

Подробнее о том, какие темы звучали на деловом завтраке Сбербанка, читайте здесь:

Экономика
О чем спорили на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Главное

  • «Яндекс» и ФСБ нашли решение, что делать с ключами шифрования, которые потребовала спецслужба, подтвердил РБК управляющий директор компании Тигран Худавердян. По его словам, главная задача — сделать так, чтобы обеспечение требований закона не противоречило приватности данных пользователей. Детали он не раскрыл.

Технологии и медиа
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

  • Глава комитета акционеров Nord Stream, экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что позиция Дании, до сих пор не согласовавшей строительство «Северного потока-2», ставит под вопрос завершение проекта в срок.

«Дания ставит себя в противовес странам-партнерам — Германии, Европейском союзу», — отметил Шредер. По его мнению, ситуация может измениться после выборов и появления в Дании нового правительства.

Бизнес
ПМЭФ-2019: главные контракты

  • Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что для уголовного дела против Майкл Калви было достаточно оснований: «На сегодняшний день дело расследуется законно, никаких сомнений у нас на этот счет нет. Проведем независимую экспертизу и будем дальше смотреть».

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

  • Он также подтвердил, что сейчас расследуется новое дело «ЮКОСа». Ранее формулировка «третье дело «ЮКОСа» прозвучала в фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского», вышедшем в эфир 31 мая.
  • Белух и косаток из «китовой тюрьмы» начнут выпускать в ближайшие десять дней, вся программа спасения должна закончиться к сентябрю, сообщил глава Росрыболовстсва Илья Шестаков.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

В ноябре 2018 года стало известно, что в приморской бухте Средняя находятся более ста незаконно выловленных животных, которых собирались отправить за границу в океанариумы. Было возбуждено уголовное дело.

Другие новости второго дня ПМЭФ

  • Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в Шереметьево осталась всего тонна неразобранного багажа.
  • «Ростех» выделит средства в размере 40 млрд руб. на новые авиационные двигатели, в том числе ПД-14 и ВК-2500, а также на вертолеты Ка-226 и «Ансат».
  • Total очистила 70% нефти, которую получает по загрязненному трубопроводу «Дружба».
  • Минздрав разработал законопроект о блокировке сайтов с информацией, призывающей к отказу от прививок.

Материал дополняется

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ПМЭФ-2019
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О чем спорили на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Главное
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