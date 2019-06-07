Акимов пообещал «лечь костьми» за выполнение нацпроектов

Вице-премьер Максим Акимов прокомментировал данные агентства Bloomberg о невозможности достижения поставленных в майском указе целей до 2024 года, передает корреспондент РБК.

«Мы не обсуждаем невозможность достижения целей или возможность недостижения целей. Риски всегда есть, но мы ориентированы на то, чтобы костьми лечь, но целей достичь», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее 5 июня Акимов раскритиковал глав нескольких регионов за срыв сроков заключения контрактов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он призвал их выполнять взятые на себя обязательства, а не только участвовать в переговорах Петербургского форума. В ответ губернаторы, нарушившие сроки нацпроекта, во время рабочей встречи с Акимовым в рамках ПМЭФ пообещали исправиться и заключить контракты к 1 июля.