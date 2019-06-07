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Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви
О расследовании в отношении основателя фонда Baring Vostok на ПМЭФ высказались многие участники, Кудрин назвал его шоком для экономики
Юрий Чайка (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.

«Являясь акционером вместе с другими руководителями банка «Восточный», подконтрольные им структуры взяли кредит на 2,5 млрд руб. (речь о Первом коллекторском бюро, где у структур Baring 50%. — РБК). Когда наступил срок возвращения кредита, они по сути вернули акции, которые компания PwC оценила в 600 тыс. руб. — в сотни тысяч раз меньше», — сказал генпрокурор.

Чайка добавил, что в рамках уголовного дела проводится новая экспертиза. «На сегодняшний день дело расследуется законно, никаких сомнений у нас на этот счет нет. Проведем независимую экспертизу и будем дальше смотреть», — заявил он.

Позиции сторон в деле за контроль над «Восточным»

Согласно версии Evison, одним из условий исполнения опциона было соблюдение рамочного соглашения, которое в числе прочего подразумевало ведение Юниаструм Банком Аветисяна (присоединен к «Восточному» в 2017 году) обычной хозяйственной деятельности. Сторона Baring утверждает, что после заключения соглашения о слиянии банков и после проверки Юниаструм Банка аудитором KPMG из него было выведено 3,6 млрд руб. «Вывод активов делает исполнение опциона невозможным, именно поэтому в ответ на попытку заявить о выполнении опциона мы ответили письмом о том, что опцион не имеет силы», — говорил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Поэтому были поданы иски в Лондонский международный арбитраж. «Финвижн», в свою очередь, утверждала, что Baring заводит процесс «в паутину лондонских и кипрских споров по юрисдикции». Так фонд хочет удержать контроль над банком и скрыть хищение средств, в чем подозревают Майкла Калви, заявила представитель «Финвижн».

Дело Baring Vostok на ПМЭФ поднимали многие участники. Банкир Олег Тиньков утром в пятницу заявил, что ему «как россиянину стыдно» за дело в отношении Калви и других сотрудников инвестфонда. Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что «Восточный» тратит «огромные усилия и ресурсы <…> на борьбу акционеров». По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, с начала 2019 года отток капитала из России удвоился.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Фонд Baring Vostok попросил Следственный комитет разрешить Калви приехать на ПМЭФ, в Федеральной службе исполнения наказания заявили, что готовы такую поездку организовать. К полудню пятницы инвестор на форуме не появился.

Авторы: Ольга Агеева, Андрей Гатинский
Теги: Юрий Чайка, Майкл Калви, «Восточный»
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