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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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МИД назвал сроки отправки российских военных в миссию ООН в ЦАР
В Центральноафриканскую республику 30 военных из России отправятся до конца июля, заявил замглавы МИД. Такое постановление Путин подписал еще в апреле. После стало известно, что Москва поставит в ЦАР новую партию оружия
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел (МИД), спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что российские военные будут направлены в Центральноафриканскую республику (ЦАР) до конца июля. Там они должны будут принять участие в миссии ООН. Об этом чиновник сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Всего, по данным Богданова, в эту страну будут направлены 30 «представителей российских миротворцев». «Думаю, [это произойдет] в ближайшее время. Не знаю, до конца этого или следующего месяца», — отметил замминистра.

Распоряжение об отправке группы российских военных в ЦАР президент России Владимир Путин подписал 15 апреля. Финансирование пребывания миротворцев в Центральной Африке, согласно документу, должно осуществляться за счет средств ООН. Отзыв военных из ЦАР в распоряжении предусмотрен в случае, если их участие «в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки».

Политика
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия

После этого, 23 мая, стало известно о том, что Россия на безвозмездной основе поставит в ЦАР партию оружия. В нее, уточнял РБК второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков, должны войти только стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Сотрудничество в военной сфере Россия и ЦАР поддерживают официально. В марте прошлого года в страну были направлены пять российских военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки местной армии и обеспечения поставок вооружения местному правительству. Тогда же российский МИД не исключал увеличения числа российских военных специалистов в ЦАР. В октябре 2018-го стало известно, что в ЦАР дополнительно отправятся 60 военных инструкторов.

Кроме того, в прошлом году ряд иностранных СМИ, в том числе газета Le Monde, сообщили, что в Центральноафриканской республике неофициально присутствуют сотрудники российских частных военных структур, в том числе частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Чтобы расследовать эту информацию, летом 2018 года туда вместе со съемочной группой (оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым) отправился военный корреспондент Орхан Джемаль. Спустя несколько дней после прибытия в страну все они были убиты неизвестными. Расследование гибели журналистов ведется как в Центральноафриканской республике, так и в России.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Центральноафриканская Республика, ООН, российские военные
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