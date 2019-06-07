МИД назвал сроки отправки российских военных в миссию ООН в ЦАР

В Центральноафриканскую республику 30 военных из России отправятся до конца июля, заявил замглавы МИД. Такое постановление Путин подписал еще в апреле. После стало известно, что Москва поставит в ЦАР новую партию оружия

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Заместитель главы российского Министерства иностранных дел (МИД), спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что российские военные будут направлены в Центральноафриканскую республику (ЦАР) до конца июля. Там они должны будут принять участие в миссии ООН. Об этом чиновник сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Всего, по данным Богданова, в эту страну будут направлены 30 «представителей российских миротворцев». «Думаю, [это произойдет] в ближайшее время. Не знаю, до конца этого или следующего месяца», — отметил замминистра.

Распоряжение об отправке группы российских военных в ЦАР президент России Владимир Путин подписал 15 апреля. Финансирование пребывания миротворцев в Центральной Африке, согласно документу, должно осуществляться за счет средств ООН. Отзыв военных из ЦАР в распоряжении предусмотрен в случае, если их участие «в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки».

После этого, 23 мая, стало известно о том, что Россия на безвозмездной основе поставит в ЦАР партию оружия. В нее, уточнял РБК второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков, должны войти только стрелковое оружие и боеприпасы к нему.