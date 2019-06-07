Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством

Проект, уверен президент, отвечает национальным интересам всех его участников, в том числе европейских. Но в логику тех, «кто в рамках универсалисткой модели [мира] привык к вседозволенности», это не укладывается, заметил Путин

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода «Северный поток-2», с рейдерским захватом. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

Свою речь российский лидер начал с того, что «быстрое становление новых, [развивающихся] экономик <...> плохо стыкуется» с представлениями других государств, которые «совершенно недавно казались им незыблемыми».

Примеров этому, считает глава государства, много. В пример он привел строительство газопровода «Северный поток-2», проект которого «полностью отвечает национальным интересам всех участников и России».Но это «не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели [мира] привык к исключительности и вседозволенности». Из-за этого проект пытаются «торпедировать».

Еще одним примером подобной практики, считает Путин, может послужить ситуация с китайской телекоммуникационной Huawei. Эту компанию, уверен Путин, «пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». «Это уже называют в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — резюмировал глава государства.