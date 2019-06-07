Калви не приедет на форум в Петербурге

Майкл Калви выразил сожаление в связи с тем, что ему не разрешили приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщил РБК его адвокат. Финансист поблагодарил участников ПМЭФа за выраженную ему поддержку

Майкл Калви (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам». Об этом сообщил РБК один из адвокатов Калви Дмитрий Савочкин.

По его словам, Калви надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. Калви выразил благодарность бизнес-сообществу «за невероятную солидарность и поддержку», сказал Савочкин.

Он добавил, что Калви, переведенный под домашний арест, сожалеет, что его коллеги содержатся под стражей. По мнению основателя фонда, при коммерческом споре «им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения и они около четырех месяцев не видели своих родных», передал слова своего клиента защитник.

Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.