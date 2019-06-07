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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Калви не приедет на форум в Петербурге
Майкл Калви выразил сожаление в связи с тем, что ему не разрешили приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщил РБК его адвокат. Финансист поблагодарил участников ПМЭФа за выраженную ему поддержку
Майкл Калви (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам». Об этом сообщил РБК один из адвокатов Калви Дмитрий Савочкин.

По его словам, Калви надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. Калви выразил благодарность бизнес-сообществу «за невероятную солидарность и поддержку», сказал Савочкин.

Он добавил, что Калви, переведенный под домашний арест, сожалеет, что его коллеги содержатся под стражей. По мнению основателя фонда, при коммерческом споре «им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения и они около четырех месяцев не видели своих родных», передал слова своего клиента защитник.

Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Тема приезда Калви на начавшийся 6 июня форум в Петербурге активно обсуждалась его участниками, некоторые надеялись, что следствие даст разрешение американскому инвестору, чей фонд 25 лет работает в России, приехать на форум. Некоторые участники мероприятия, в том числе основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, были замечены со значками Baring Vostok в поддержку фонда.

Об аресте Калви на форуме высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин, назвавший происходящее шоком для российской экономики, по его словам, этот инцидент оценивается инвесторами как новая планка риска для работы в России. Министр финансов РФ Антон Силуанов, наоборот, призвал участников форума меньше думать о деле Калви. «Понятно, что есть инцидент с Калви, у нас есть такие же инциденты с нашими российскими бизнесменами. Есть инциденты на Западе — смотрите, сколько их, но почему-то об этом так много не говорят и так много внимания этому не уделяют», — сказал он.

Дело Baring Vostok

Майкл Калви и пять его деловых партнеров были арестованы в Москве в феврале 2019 года. По версии следствия, в начале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров банка «Восточный» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. акциями люксембургского фонда IFTG, оцененными в 3 млрд руб. Структуры Baring также контролируют ПКБ. Следствие же уверяет, что реальная стоимость указанного пакета акций IFTG составляла всего 600 тыс. руб. В апреле Калви перевели из-под стражи под домашний арест, пять его коллег по-прежнему находятся в СИЗО. Сам Калви связывает свое уголовное преследование с акционерным конфликтом внутри банка «Восточный».

Две группы акционеров «Восточного» — инвестфонд Baring Vostok (около 52% акций через кипрский Evison) и «Финвижн» Артема Аветисяна вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым (совокупно 40,2% акций банка) — ведут борьбу за контроль над банком. Уголовное дело против Калви было заведено по заявлению Юсупова в ФСБ.

Стороны судятся в Лондонском арбитраже и Арбитражном суде Амурской области. Решения Лондонского суда пока нет, а амурский суд вынес решение в пользу «Финвижн» Аветисяна и обязал Baring продать этой компании почти 10-процентную долю в банке. Baring заявлял, что не стал исполнять кол-опцион из-за многочисленных нарушений в Юниаструм Банке (вторая группа акционеров в «Восточном» появилась после присоединения к нему «Юниаструма» в 2017 году) и намерен подать апелляцию на решение российского суда.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, «Восточный»
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