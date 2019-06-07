Total очистила 70% поступающей через «Дружбу» грязной нефти

Total очистила около 70% загрязненной хлорорганикой нефти, которая поступает ей по газопроводу «Дружба». Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Сейчас, по его словам, завершается процесс обмывки трубопровода для очистки нефти, которая идет через Польшу. Он добавил, что компания работает с вовлечением всех участников в процесс очистки, и отметил, что «Транснефть» прилагает максимальные усилия для этого, несмотря на большие денежные издержки.

«Транснефть» сообщила 6 июня, что трубопровод «Дружба» будет полностью очищен от грязного сырья в течение шести-восьми месяцев. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с «Дружбой» не отразилась на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», в апреле. Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования, в том числе автомобилей. СК завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Сырье, соответствующее стандартам, начало поступать по трубопроводу в начале мая.