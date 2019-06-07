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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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О чем спорили на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Главное
Утром 7 июня на площадке ПМЭФ-2019 прошел деловой завтрак Сбербанка, на котором министры и представители бизнеса успели обсудить рост экономики и дело Майкла Калви. Главные заявления — в обзоре РБК

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

«У нас по-прежнему у бизнеса существует какой-то нигилизм в его действиях. Все плохо. У Александра Николаевича [Шохина, РСПП] крупный бизнес, огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! Бизнес у [главы совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексея] Репика — вообще супермаржинальный, да! <...> Но все плохо. <…> У нас есть бизнес, который по старинке работает. Заработал — за границу. Заработал — в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы. Не дадите льгот или субсидий — мы не будем финансировать. Мы так на самом деле большую часть предпринимателей, я бы сказал, развратили. <…> И третий бизнес есть, который работает. Вот на него и надо делать ставки. <…> Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним. Но все равно все плохо».

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Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров

«Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я бы хотел обратить внимание: третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован — вспомните Сочинский форум (в феврале 2019 года был задержан Майкл Калви, по времени это совпало с проведением форума в Сочи. — РБК). Кстати, пока, правда, никого и не выпустили, так что стабильность уже обеспечена».

В ходе своего выступления Андрей Макаров также обратился к высказыванию министра экономического развития Максима Орешкина: «Максим Станиславович, выступая перед инвесторами в конце февраля, сказал, что изменение меры пресечения в деле Майкла Калви на домашний арест — хороший знак для инвестиционного климата. Коллеги, это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует, что находиться дома лучше, чем в «Лефортово». Кстати, для всех присутствующих я рекомендовал бы эту мысль министра экономического развития тоже усвоить».

Министр экономического развития Максим Орешкин

Когда до Орешкина дошла очередь выступать, он ответил Макарову на его критику: «Те слова, которые были мною сказаны, я готов повторить, и, надеюсь, когда Майкл Калви выйдет из-под домашнего ареста, я скажу их еще раз. Хотел тоже ответить Андрей Михайловичу его цитатой, но, к сожалению, не нашел ни одного его публичного высказывания по этому делу».

После этого Андрей Макаров снова попросил микрофон: «Извините, но я сказал про это дело в программе [Владимира] Соловьева через два дня, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-нибудь по этому поводу сказать, хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда что-то где-то кому-то понравится. Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле защита бизнеса связана с тем, чтобы Министерство экономического развития имело свою позицию. <…> Сегодня Министерство экономического развития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы, и все губернаторы это знают».

Глава совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков

«Всех призываю инвестировать в Россию и делать здесь бизнес. Конечно же, дело Калви — это очень прискорбное дело, и стыдно мне лично как россиянину за это дело, это позор вообще-то, что происходит, потому что на моей практике это впервые реальный бизнесмен, предприниматель, честный — до этого там все время были вопросы с приватизацией и так далее — предприниматель с идеальной репутацией, который инвестировал в эту страну триллионы рублей, <…> сейчас находится под стражей. Это провокация просто какая-то».

Глава РСПП Александр Шохин

«Люди постарше — а таких много в этом зале, с седой головой, помнят, наверное, что в начале 80-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка, то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного. <…> Мы уже вплотную подошли к тому, чтобы говорить о том, что условием достижения высоких темпов являются реальные реформы».

«Вот если бы Андрей Макаров (глава думского комитета по бюджету и налогам. — РБК) выступал, он бы задал традиционный вопрос для завтраков Сбербанка: Александра Ивановича Бастрыкина (глава Следственного комитета. — РБК) позвали? Он же главный у нас экономический регулятор. <…> Эта неопределенность в отношениях бизнеса с правоохранительными органами, отсутствие веры в судебную систему как независимую и систему быстрых решений, в том числе использование уголовного процесса для регулирования хозяйственных споров, это все тоже, безусловно, снижает активность бизнеса».

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Теги: ПМЭФ-2019, Антон Силуанов, Майкл Калви, Тинькофф Банк
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