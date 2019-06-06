ПМЭФ-2019 , 14:32
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ПМЭФ-2019: главные контракты
С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главные соглашения, заключенные в рамках ПМЭФ в эти дни, — в обзоре РБК
ОПК
- «Россети» и ГК «Калашников» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области комплексной безопасности объектов, импортозамещения и диверсификации продукции предприятий ОПК для гражданских нужд. В частности, стороны будут совместно работать над производством современных приборов для обеспечения комплексной безопасности объектов «Россетей», развивать системы мониторинга, диагностики и определения технического состояния сетей.
ТЭК, промышленность
- ПАО «РусГидро» и китайская PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России. Конкретные проекты пока не определены.
- Банк «Открытие» в рамках подписанного соглашения предоставит генерирующей компании ПАО «Квадра» (входит в группу «Онэксим» Михаила Прохорова) финансирование в размере 40 млрд руб. «Открытие» обеспечит проведение расчетов, а также сможет оказывать услуги эквайринга и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании.
- Министерство промышленности и торговли России, правительство Пермского края и ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (входит в группу «Акрон») подписали специальный инвестиционный контракт о создании промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн т хлористого калия в год». Выход на проектную мощность планируется в начале 2026 года. В ходе реализации проекта компания создаст более 2 тыс. рабочих мест.