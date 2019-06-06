ПМЭФ-2019: главные контракты

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главные соглашения, заключенные в рамках ПМЭФ в эти дни, — в обзоре РБК

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ОПК

«Россети» и ГК «Калашников» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области комплексной безопасности объектов, импортозамещения и диверсификации продукции предприятий ОПК для гражданских нужд. В частности, стороны будут совместно работать над производством современных приборов для обеспечения комплексной безопасности объектов «Россетей», развивать системы мониторинга, диагностики и определения технического состояния сетей.

ТЭК, промышленность