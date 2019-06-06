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Продажа бизнеса
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Премия РБК СПб 2018
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Золото $1 400 (+4,67%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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ПМЭФ-2019: главные контракты
С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главные соглашения, заключенные в рамках ПМЭФ в эти дни, — в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / фотохост-агентство ТАСС

ОПК

  • «Россети» и ГК «Калашников» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области комплексной безопасности объектов, импортозамещения и диверсификации продукции предприятий ОПК для гражданских нужд. В частности, стороны будут совместно работать над производством современных приборов для обеспечения комплексной безопасности объектов «Россетей», развивать системы мониторинга, диагностики и определения технического состояния сетей.

ТЭК, промышленность

  • ПАО «РусГидро» и китайская PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России. Конкретные проекты пока не определены.
  • Банк «Открытие» в рамках подписанного соглашения предоставит генерирующей компании ПАО «Квадра» (входит в группу «Онэксим» Михаила Прохорова) финансирование в размере 40 млрд руб. «Открытие» обеспечит проведение расчетов, а также сможет оказывать услуги эквайринга и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании.
  • Министерство промышленности и торговли России, правительство Пермского края и ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (входит в группу «Акрон») подписали специальный инвестиционный контракт о создании промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн т хлористого калия в год». Выход на проектную мощность планируется в начале 2026 года. В ходе реализации проекта компания создаст более 2 тыс. рабочих мест.

Авиация

  • Холдинг «Вертолеты России» и Новикомбанк подписали соглашения о стратегическом партнерстве и кредитовании на 5 млрд руб. По соглашению банк организует финансирование проектов по созданию и продвижению российских гражданских вертолетов. Банк также окажет финансовую поддержку в реализации и последующем обслуживании вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226, «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

Ретейл

  • «Почта России» и IKEA подписали меморандум о расширении сотрудничества в области доставки товаров по территории России. Сейчас такой проект тестирует в Нижегородской области. В будущем жители других российских регионов смогут получить приобретенные в интернет-магазине товары по почте.
  • X5 Retail Group и БКС Банк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает запуск цифровой карты для покупки продуктов в магазинах «Перекресток» в рассрочку.

Телекоммуникации

  • «Ростелеком» и «Россети» подписали меморандум о сотрудничестве, включающий развитие цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, внедрение единых подходов к решению прикладных задач цифровой трансформации, а также к развитию новых технологий и совместных платформенных решений для повышения качества сервисов.
  • МТС и РЖД подписали соглашение о реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. по улучшению качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а также на 49 вокзалах в России. В рамках соглашения планируется построить около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калуга, Москва — Тула, Москва — Липецк, Москва — Нижний Новгород, Москва — Ярославль, Москва — Сочи, Санкт-Петербург — Бусловская, Новосибирск — Барнаул общей протяженностью около 4,5 тыс. км. Проект рассчитан до 2021 года.
  • «МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптоволоконной линии от Хельсинки до Токио. Она пройдет по дну Северного Ледовитого океана.
  • МТС, Ericsson и Республика Татарстан подписали соглашение о разработке 5G-решений для «умных» городов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Татарстане.
  • Tele2 и Nokia заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры, которое предполагает установку 35 тыс. базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе России.

Инфраструктура

  • Московская объединенная электросетевая компания и Сбербанк подписали соглашение в сфере цифровизации, инновационных ИТ-технологий и финансирования, согласно которому Сбербанк поделится с МОЭСК своими опытом и разработками в области интернета вещей, автоматизации бизнес-процессов, робототехники, виртуальной/дополненной реальности, технологии больших данных, искусственного интеллекта. Также компании договорились о совместной работе по развитию Smart Grid («умных» сетей электроснабжения), интеллектуальных измерительных приборов и автоматизированных систем управления производственной деятельностью.
  • Компания по переработке и упаковке пищевой продукции Tetra Pak и ППК «Российский экологический оператор» подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития отрасли обращения с ТКО и переработки картонной упаковки для напитков.
  • Фонд развития Дальнего Востока и «ВЭБ-Лизинг» подписали соглашение о финансировании обновления подвижного железнодорожного состава на Сахалине, в частности покупке трех рельсовых автобусов отечественного производства и подвижного состава для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Общая стоимость проекта — до 788,2 млн руб.

Инвестиции

  • Правительство Москвы и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционных и промышленных проектов столицы. В частности, соглашение предполагает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, развитие госпрограмм Москвы. Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк сможет предоставить потенциальным участникам планируемых к реализации инфраструктурных проектов информационную и консультационную поддержки, поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов.
  • Евразийский банк развития договорился с ПАО «Химпром» о выделении 4,5 млрд руб. на строительство нового производства перекиси водорода на площадке предприятия в Новочебоксарске. Общий объем инвестиций, согласно предварительной оценке, составит 5,6 млрд руб.
  • Сбербанк подписал соглашение с корпорацией AEON Романа Троценко о финансировании проекта по строительству и эксплуатации незамерзающего глубоководного морского порта Индига в Ненецком автономном округе. Кроме того, Сбербанк разработает индивидуальные финансовые и технологические решения в рамках проекта. Начало строительства планируется в 2019 году, общие частные инвестиции в портовую инфраструктуру проекта составят 120 млрд руб, ранее заявлял Троценко.
  • Procter & Gamble запустит производство товаров для женской гигиены на базе завода в Новомосковске, Тульской области. Объем инвестиций составит 2,4 млрд. руб.

Банки

  • «ВТБ Капитал Инвестиции» и Почта Банк подписали договор об оказании клиентам Почта Банка брокерского обслуживания в ВТБ, в том числе возможности совершать операции с облигациями федерального займа (ОФЗ-н) в приложениях Почта Банка без посещения отделения.

Региональные проекты

  • Евразийский банк развития и правительство Нижегородской области подписали меморандум о намерениях. Соглашение направлено на финансирования инфраструктурных проектов дорожного строительства стоимостью 20 млрд руб. ЕАБР может принять участие в финансировании строительства автомобильной дороги Р-152 Шопна — Иваново — Нижний Новгород на участке обхода города Балахны, а также возведения путепроводов через железнодорожные пути на перегоне станция Починки — станция Заволжье и через транспортное пересечение с железной дорогой у станции Петряевка в Нижнем Новгороде.
  • «МегаФон» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Объем инвестиций составит более 1,2 млрд руб. за год. Аналогичное соглашение было подписано с правительством Калужской области.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: ПМЭФ-2019
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