Правительство изучит идею Кудрина о «регуляторной гильотине» для ФНС и ЦБ

Правительство изучит идею Кудрина о «регуляторной гильотине» для ФНС и ЦБ

Правительство проанализирует предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина распространить действие «регуляторной гильотины» на валютный и налоговый контроль, сказал РБК в кулуарах ПМЭФ вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«Я считаю, что это предложение нуждается в глубоком изучении. Торопиться не надо, надо изучить все факторы и, прежде всего, какие последствия это может иметь для собираемости [налогов], а потом уже будем принимать решение и предлагать», — сказал Чуйченко.



Распространить новый механизм на ФНС и ЦБ Кудрин ранее предложил в беседе с РБК. Глава Счетной палаты отказался говорить, в отношении каких конкретно мер должна применяться «гильотина».

Законопроект о «регуляторной гильотине» правительство опубликовало в мае. Документ предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на палочную систему и отказ от старых норм надзора.