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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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«Яндекс» подтвердил наличие решения с ФСБ по ключам шифрования
Накануне глава Роскомнадзора Алексей Жаров предположил, что «Яндекс» и ФСБ могли найти приемлемое решение по ключам шифрования, между ними идет диалог
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян в разговоре с РБК на полях Петербургского экономического форума подтвердил, что решение с ФСБ по ключам шифрования было достигнуто.

«Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал Худавердян. Он подтвердил, что решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но отказался раскрыть детали.

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Ранее источники РБК сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в компанию требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом, по их данным, за все это время «Яндекс» ключи так и не предоставил, хотя по закону на это отводится десять дней. В пресс-службе компании указывали, что требования законодательства о предоставлении информации для декодирования сообщений не должны подразумевать передачу ФСБ ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что, поскольку ФСБ не связывалось с ведомством, можно предположить, что между сторонами идет диалог и они находят решение.

Указанные сервисы «Яндекса» находятся в реестре организаторов распространения информации. Это значит, что в соответствии с «законом Яровой» центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра передать ей информацию для декодирования сообщений пользователей.

Авторы: Евгения Кузнецова, Юлия Выродова
Теги: ПМЭФ-2019, «Яндекс»
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