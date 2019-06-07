«Яндекс» подтвердил наличие решения с ФСБ по ключам шифрования

Накануне глава Роскомнадзора Алексей Жаров предположил, что «Яндекс» и ФСБ могли найти приемлемое решение по ключам шифрования, между ними идет диалог

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян в разговоре с РБК на полях Петербургского экономического форума подтвердил, что решение с ФСБ по ключам шифрования было достигнуто.

«Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал Худавердян. Он подтвердил, что решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но отказался раскрыть детали.

Ранее источники РБК сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в компанию требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом, по их данным, за все это время «Яндекс» ключи так и не предоставил, хотя по закону на это отводится десять дней. В пресс-службе компании указывали, что требования законодательства о предоставлении информации для декодирования сообщений не должны подразумевать передачу ФСБ ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что, поскольку ФСБ не связывалось с ведомством, можно предположить, что между сторонами идет диалог и они находят решение.