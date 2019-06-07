Путин ответил на вопрос о лидерстве в экономике пословицей о двух тиграх

Путин ответил на вопрос о лидерстве в экономике пословицей о двух тиграх

В ответ на вопрос, где находится место России в схватке за экономическое первенство, российский лидер вспомнил восточную мудрость: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится»

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о гонке за экономическое первенство в мире, процитировал китайскую пословицу о двух тиграх и обезьяне. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится, — заявил он на вопрос модератора. — Где наше место? В борьбе за справедливые и демократические принципы развития международных экономических связей».

Российский лидер добавил, что Россия будет стараться выстраивать отношения на основе принципа равноправия.

Путин заверил, что Россия будет «стараться выстраивать отношения на основе равноправия». Говоря, в частности, о тарифных ограничениях, которые вводят США в недобросовестной конкурентной борьбе с Китаем, Путин указал, что «это наносит большой ущерб» мировой экономике. При этом он обратил внимание на то, что США всегда пропагандировали идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене. А сегодня Вашингтон внедряет другую практику, «когда появились сильные конкуренты, им уже кажется, что такие инструменты для них неприемлемы, и в ход идут различные ограничения».

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