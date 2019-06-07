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Чайка подтвердил расследование нового дела ЮКОСа
Словосочетание «третье дело» употребил телеканал НТВ в недавнем материале о расследовании вывода средств миноритарных акционеров нефтяной компании.
Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

«Дело ЮКОСа расследуется. Это правда», — сказал генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос РБК, правда ли, что возбуждено третье дело.

31 мая на телеканале НТВ вышел материал «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в котором употребляется фраза «третье дело ЮКОСа». Среди источника информации журналистов — советник генпрокурора Салават Каримов. По версии следствия, Ходорковский вывел за границу $51 млрд, которые могли быть украдены у миноритарных акционеров.

В материале НТВ утверждается, что в начале 2000-х Ходорковский думал продать ЮКОС, и первым претендентом на актив была нефтекомпания Chevron (НТВ сообщает, что сделка сорвалась из-за некого «секретного отчета», который получила компания).

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«Впервые были обнародованы документы Chevron, которые проводили свой аудит», — добавил Чайка.

На вопрос, есть ли новые фигуранты в деле, генеральный прокурор не ответил.

Ходорковский в комментарии РБК назвал материал НТВ «псевдорасследованием».

Первое дело ЮКОСа касается хищения акций компании «Апатит» и уклонения от уплаты налогов. В рамках него были задержаны Ходорковский и бывший глава совета директоров «Менатепа» Платон Лебедев. В мае 2005 года суд приговорил их к девяти годам лишения свободы (по кассации срок был позднее уменьшен на год).

В 2007 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения о хищении акций «Восточной нефтяной компании» и нефти «Самаранефтегаза», «Юганскнефтенагаз» и «Томскнефти». В 2010 году Хамовнический суд Москвы признал обвиняемых виновными.

Авторы: Ольга Агеева, Андрей Гатинский
Теги: ЮКОС, Юрий Чайка
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