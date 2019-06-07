Чайка подтвердил расследование нового дела ЮКОСа

Словосочетание «третье дело» употребил телеканал НТВ в недавнем материале о расследовании вывода средств миноритарных акционеров нефтяной компании.

Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

«Дело ЮКОСа расследуется. Это правда», — сказал генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос РБК, правда ли, что возбуждено третье дело.

31 мая на телеканале НТВ вышел материал «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в котором употребляется фраза «третье дело ЮКОСа». Среди источника информации журналистов — советник генпрокурора Салават Каримов. По версии следствия, Ходорковский вывел за границу $51 млрд, которые могли быть украдены у миноритарных акционеров.

В материале НТВ утверждается, что в начале 2000-х Ходорковский думал продать ЮКОС, и первым претендентом на актив была нефтекомпания Chevron (НТВ сообщает, что сделка сорвалась из-за некого «секретного отчета», который получила компания).

«Впервые были обнародованы документы Chevron, которые проводили свой аудит», — добавил Чайка.