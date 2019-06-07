Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Проблемы с задержками выдачи багажа продолжаются уже неделю, аэропорт обещал наладить ситуацию к концу июня. По словам министра Евгения Дитриха, количество неразобранного багажа снижается

Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», — сказал Дитрих, отвечая на вопрос, что докладывает аэропорт по ситуации с багажом.

Ранее министр говорил, что намерен поставить вопрос о персональной ответственности за задержки. Шереметьево должен нанять больше сотрудников, чтобы нормализовать ситуацию, иначе Минтранс будет «жестко реагировать» на сбои, указывал Дитрих.

Пассажиры начали жаловаться на задержки багажа в Шереметьево в начале месяца. В пресс-службе аэропорта говорили, что они связаны с пиком перевозок. При этом источник РБК в одной из работающих в аэропорту авиакомпаний связывал ситуацию с нехваткой грузчиков и техники. Позднее об этом также говорили источники «Коммерсанта». По их данным, у компании «Шереметьево Хендлинг», занимающейся транспортировкой багажа, не хватает персонала, для бесперебойной работы необходимо нанять еще около 250 сотрудников.