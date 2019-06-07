Путин заявил о незаработавшем новом двигателе мировой торговли

Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговля перестала быть мотором мировой торговли, а новый двигатель еще не заработал. Трансляция его выступления идет на сайте Петербургского экономического форума.

«Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки», — отметил президент.

Путин также сказал, что нынешняя модель мировых экономических отношений находится в кризисе. Он добавил, что в мире идут торговые войны и растет протекционизм. «И если прежние модели развития давали фору странам Запада, то с ростом конкуренции они заговорили на языке санкций», — заявил президент.