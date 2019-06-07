«Ростех» выделит 40 млрд руб. на авиационные двигатели и вертолеты

Соглашение о финансировании госкорпорацией гражданских авиационных проектов подписано в рамках ПМЭФ. Среди проектов — новейшие авиационные двигатели ПД-14 и ВК-2500, а также вертолеты «Ансат» и Ка-226

Российский авиационный двигатель ПД-14 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Новикомбанк, входящий в структуру «Ростеха», решил профинансировать ряд проектов Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и «Вертолетов России» (оба холдинга входят в авиационный кластер госкоропарции). Соответствующие соглашения подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Речь идет о программах кредитования на общую сумму более 40 млрд руб. (более $600 млн) для проектов ОДК и «Вертолетов России» по производству гражданской продукции. 35 млрд руб. (около $540 млн) из этой суммы составит объем кредитования Новикомбанком предприятий ОДК. Деньги пойдут на производство авиационных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, газотурбинных энергетических и других агрегатов.

Еще на 5 млрд руб. (более $75 млн) Новикомбанк профинансирует «Вертолеты России». Проекты предусматривают поставку, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолетов серии Ка-62, Ка-32, Ка-226, а также Ансат и серии Ми-171А2, Ми-171, Ми-38.

В «Ростехе» заявляют, что развитие гражданской авиации, вертолетостроения и двигателестроения является одним из ключевых приоритетов госкорпорации. «Такие продукты, как двигатели ПД-14 и ВК-2500, вертолеты Ка-226 и Ансат, не только являются стратегически важными для нашей страны, но и имеют высокий потенциал и интерес на внешних рынках», — приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова. Он уточнил, что речь идет о Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и ряда других, с которыми уже заключены соответствующие контракты.