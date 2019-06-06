Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,39 +0,02 Brent 60,80 +1,01% USD Нал. 65,52 64,70 EUR Нал. 73,75 72,89 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1262 +0,0042 BTC/USD Бирж. 7 692,00 -97,40 IMOEX 2 720,52 +0,69% RTSI 1 315,73 +0,95% DJIA 25 553,03 +0,05% Nasdaq 7 561,77 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице Общество, 17:14 Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой Общество, 17:06 Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Общество, 17:05 Дом Порошенко забросали файерами Общество, 16:59 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 16:58 Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи Политика, 16:54 Генеральный директор ЦСКА назвал дату следующего дерби со «Спартаком» Спорт, 16:52 S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов Технологии и медиа, 16:49 Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019 Экономика, 16:46  Федеральная сетевая компания и «Сибур» заключили соглашение на ПМЭФ Пресс-релиз, 16:45 Олег Тиньков: интервью РБК в прямом эфире Деньги, 16:45  РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом Общество, 16:40 Мутко предрек «Спартаку» вылет из премьер-лиги в случае ухода Федуна Спорт, 16:37 «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Экономика, 16:35
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019
В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Самые яркие высказывания его участников — в обзоре РБК
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

О том, как обеспечить рост доходов населения

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно. Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса».

Подробнее

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС

О кредитах

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы»

Подробнее

Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

О глобальных угрозах

«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это — глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. <…> Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе».

Подробнее

Об истории

«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих. <…> Почему там [в Восточной Европе] происходит героизация нацизма? Это безобразие, это мерзко просто».

Подробнее

Глава «Роснефти» Игорь Сечин
Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС

О необходимости «вернуть рынку былое величие»

«Перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа («Make America great again!»), я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы, лозунг «Давайте вернем рынку его былое величие». Или, если хотите, «Make the market great again», «¡Vamos a volver la grandeza propria al mercado!»

Подробнее

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС

О возможном отказе государства от финансирования музеев

«Это происходит во всем мире, в том числе и в странах, где музеи, как и в России, являются государственными. Доля государственных средств в бюджете уменьшается, а доля привлеченных, заработанных, спонсорских и меценатских средств растет с невероятной прогрессией. Возникает вопрос, как долго дальше этот процесс может идти? И насколько может уменьшаться часть государственной поддержки. И возникает ситуация, когда государство начинает думать — они и так найдут деньги у бизнеса. Мы не можем уже дальше увеличивать этот дисбаланс. Есть вещи, связанные с содержанием музея, развитием, изменением его инфраструктуры, которые являются обязанностью государства, потому что мы воспитываем человека будущего».

Подробнее

Вице-премьер Максим Акимов
Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСC

О «суверенном интернете»

«Мы не собираемся делать «суверенный интернет». Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире».

Подробнее

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Об индивидуальном пенсионном капитале

«Проект закона, который сейчас готовится, об индивидуальном пенсионном капитале <…> даст больше инструментов <...> увеличивать свои пенсионные права. <…> Чтобы пенсионная система отвечала полностью всем запросам граждан, она должна быть как слоеный пирог. Должна быть и базовая система, и накопительная, которая контролируется государством, и добровольная система».

Подробнее

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, ПМЭФ-2019, Владимир Путин, Игорь Сечин, Эльвира Набиуллина ..., Антон Силуанов
Материалы по теме
ПМЭФ-2019: главные контракты
Бизнес
Первый день ПМЭФ-2019. Главное
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter