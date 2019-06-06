Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019

О том, как обеспечить рост доходов населения
«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно. Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса».
О кредитах
«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы»
О глобальных угрозах
«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это — глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. <…> Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе».
Об истории
«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих. <…> Почему там [в Восточной Европе] происходит героизация нацизма? Это безобразие, это мерзко просто».
О необходимости «вернуть рынку былое величие»
«Перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа («Make America great again!»), я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы, лозунг «Давайте вернем рынку его былое величие». Или, если хотите, «Make the market great again», «¡Vamos a volver la grandeza propria al mercado!»
О возможном отказе государства от финансирования музеев
«Это происходит во всем мире, в том числе и в странах, где музеи, как и в России, являются государственными. Доля государственных средств в бюджете уменьшается, а доля привлеченных, заработанных, спонсорских и меценатских средств растет с невероятной прогрессией. Возникает вопрос, как долго дальше этот процесс может идти? И насколько может уменьшаться часть государственной поддержки. И возникает ситуация, когда государство начинает думать — они и так найдут деньги у бизнеса. Мы не можем уже дальше увеличивать этот дисбаланс. Есть вещи, связанные с содержанием музея, развитием, изменением его инфраструктуры, которые являются обязанностью государства, потому что мы воспитываем человека будущего».
О «суверенном интернете»
«Мы не собираемся делать «суверенный интернет». Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире».
Об индивидуальном пенсионном капитале
«Проект закона, который сейчас готовится, об индивидуальном пенсионном капитале <…> даст больше инструментов <...> увеличивать свои пенсионные права. <…> Чтобы пенсионная система отвечала полностью всем запросам граждан, она должна быть как слоеный пирог. Должна быть и базовая система, и накопительная, которая контролируется государством, и добровольная система».