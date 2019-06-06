Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин

О глобальных угрозах

«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это — глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. <…> Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе».

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Об истории

«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих. <…> Почему там [в Восточной Европе] происходит героизация нацизма? Это безобразие, это мерзко просто».

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