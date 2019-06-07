Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

Российский президент заявил, что ему не поступало предложений от Киева о контактах. Путин отметил, что Зеленский еще не успел проявить необходимых политику качеств, однако продемонстрировал непоследовательную риторику

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сказал, что не отказывается от контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

«А я что, отказывался? Мне никто не предлагал», — сказал Путин.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — сказал он.

Путин признал, что у Зеленского есть талант перевоплощения, однако отметил, что качества, необходимые политику, новый президент Украины не успел проявить.