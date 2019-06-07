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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским
Российский президент заявил, что ему не поступало предложений от Киева о контактах. Путин отметил, что Зеленский еще не успел проявить необходимых политику качеств, однако продемонстрировал непоследовательную риторику
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сказал, что не отказывается от контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

«А я что, отказывался? Мне никто не предлагал», — сказал Путин.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — сказал он.

Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Путин признал, что у Зеленского есть талант перевоплощения, однако отметил, что качества, необходимые политику, новый президент Украины не успел проявить.

«Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим», — сказал он.

Российский лидер добавил, что не поздравил Зеленского со вступлением в должность из-за того, что он говорит о России как о враге. «Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать», — объяснил он.

В день инаугурации Зеленского 20 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин будет поздравлять украинского президента с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева.

Общество
Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с Зеленским

На ПМЭФ 7 июня Песков сказал, что в планах Путина пока нет встреч с Зеленским. 5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить об организации встречи Путина и Зеленского пока не приходится.

Зеленский, в свою очередь, в конце мая говорил, что не собирается проводить переговоры с Москвой.

Автор: Александра Федотова
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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