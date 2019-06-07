Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании

Политика Дании, которая противостоит «Северному потоку-2», связана с давлением со стороны США и Украины, считает Герхард Шредер

Герхард Шредер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что в России, Швеции, Финляндии и Германии активно ведутся строительные работы, однако от Дании по-прежнему нет согласования на строительство. По мнению Шредера, это связано с давлением со стороны США и Украины. «Дания ставит себя в противовес странам-партнерам — Германии, Европейском союзу», — указал он. Это противоречит обеспечению устойчивых поставок газа в Европу, добавил Шредер.

«У нас лишь есть надежда, что сейчас, когда предстоят выборы в Дании и появится новое правительство в Дании, и у нас получится вести разумный здравомыслящий диалог», — сказал Шредер.

В середине апреля оператор проекта Nord Stream 2 AG подал заявку датскому энергетическому регулятору, в которой предложил третий вариант траектории трубы — в исключительной экономической зоне Дании, южнее острова Борнхольм. Об этом ранее компанию просили власти Дании. В середине июня в стране пройдут общественные слушания по третьему маршруту «Северного потока-2».