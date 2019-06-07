Пашинян заявил о намерении получить от России «кое-что немаленькое»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И, я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно», — отметил Пашинян.

На вопрос о том, обсуждал ли он с Путиным поставку российских ракетных комплексов «Искандер», Пашинян ответил, что их в стране достаточно. «Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — добавил он.