Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам

Utair предлагала пролонгировать кредит на 31,4 млрд руб. на 35 лет. По словам предправления «Траста» Александра Соколова, пока ситуация по долгам авиакомпании не нашла разрешения, и стороны продолжают переговоры

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Кредиторов авиакомпании Utair, которая столкнулась с финансовыми трудностями и в конце прошлого года допустила дефолт по одному из своих кредитов, не устраивает ее предложение о пролонгации кредитов на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. Об этом заявил Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», который является крупнейшим участником синдиката кредиторов авиакомпании Utair, передает корреспондент РБК.

«Предложение о пролонгации кредитов на 35 лет: клуб кредиторов это не устраивает. Пока ситуация не нашла разрешения. Пока договориться не получилось. Ведем диалог дальше», — сказал он на Петербургском экономическом форуме.

Глава «Траста» отметил, что и кредиторы, и сама авиакомпания столкнулись со сложной ситуацией, в которой все хотят найти решение.

«Но бывают ситуации, которые требуют большой работы. Нас как кредитора устроил бы возврат долга, дальше это вопрос движения навстречу друг к другу. Какой будет итог, не берусь сказать», — заключил Соколов.