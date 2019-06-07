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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам
Utair предлагала пролонгировать кредит на 31,4 млрд руб. на 35 лет. По словам предправления «Траста» Александра Соколова, пока ситуация по долгам авиакомпании не нашла разрешения, и стороны продолжают переговоры
Фото: Сергей Капухин / Reuters

Кредиторов авиакомпании Utair, которая столкнулась с финансовыми трудностями и в конце прошлого года допустила дефолт по одному из своих кредитов, не устраивает ее предложение о пролонгации кредитов на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. Об этом заявил Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», который является крупнейшим участником синдиката кредиторов авиакомпании Utair, передает корреспондент РБК.

«Предложение о пролонгации кредитов на 35 лет: клуб кредиторов это не устраивает. Пока ситуация не нашла разрешения. Пока договориться не получилось. Ведем диалог дальше», — сказал он на Петербургском экономическом форуме.

Глава «Траста» отметил, что и кредиторы, и сама авиакомпания столкнулись со сложной ситуацией, в которой все хотят найти решение.

«Но бывают ситуации, которые требуют большой работы. Нас как кредитора устроил бы возврат долга, дальше это вопрос движения навстречу друг к другу. Какой будет итог, не берусь сказать», — заключил Соколов.

Бизнес
Utair предложила кредиторам 35-летний план реструктуризации долгов

На минувшей неделе, 28 мая, РБК стало известно о плане Utair по реструктуризации ее долга, который предполагает пролонгацию кредитов на 35 лет. Ранее авиакомпания просила списать эту часть долга, но банки отказались. По словам источника РБК, такой длинный срок предлагается для 12-летнего кредита и половины семилетнего кредита, которые выдали синдикаты из 11 банков в конце 2015 года. Суммарно все эти кредиты составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая, в свою очередь, равна 75,8 млрд руб.

Авторы: Павел Казарновский, Анна Трунина
Теги: Utair, реструктуризация долга, «Траст», «Сбербанк», ПМЭФ-2019
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