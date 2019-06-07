Путин посоветовал ориентироваться на Библию при бизнесе в России

Инвесторы должны ориентироваться на российское законодательство во всех своих действиях, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФа, отвечая на вопрос о Майкле Калви.

«Я понимаю, о чем вы говорите, меня самого это беспокоит. (…) Все должны проявлять уважение к закону», — сказал Путин.

Модератор дискуссии заявила, что когда заводят уголовные дела против таких людей, как Калви, у других иностранных инвесторов могут возникнуть вопросы о «правилах игры» в России.

«Послушайте, возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего, там все написано. Но если ему инкриминируют похищение 2,5 млрд [руб.], это должно быть доказано правоохранительными органами. Или с него должно быть снято обвинение», — ответил президент.