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China Mobile $80 (+76,72%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин посоветовал ориентироваться на Библию при бизнесе в России

Инвесторы должны ориентироваться на российское законодательство во всех своих действиях, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФа, отвечая на вопрос о Майкле Калви.

«Я понимаю, о чем вы говорите, меня самого это беспокоит. (…) Все должны проявлять уважение к закону», — сказал Путин.

Модератор дискуссии заявила, что когда заводят уголовные дела против таких людей, как Калви, у других иностранных инвесторов могут возникнуть вопросы о «правилах игры» в России.

«Послушайте, возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего, там все написано. Но если ему инкриминируют похищение 2,5 млрд [руб.], это должно быть доказано правоохранительными органами. Или с него должно быть снято обвинение», — ответил президент.

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Путин заявил, что в США бизнесменов приговаривают к 100–150 годам тюрьмы, «и ничего». «Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом. Но, повторю, мы будем самым внимательным образом за этим следить», — сказал глава государства.

В пятницу стало известно, что Калви, находящийся под домашним арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», не приедет на ПМЭФ, хотя его адвокат обратились к следователям отпустить его для участия в форуме.

Теги: Владимир Путин, Майкл Калви
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