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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Для того чтобы борьба с пиратским контентом была эффективной, необходимо дальше договариваться с поисковыми системами, считает Константин Эрнст. Но главная мера — борьба с источниками финансирования пиратов
Константин Эрнст  (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Такое заявление он сделал в ходе дискуссии о способах стимулирования потребления легального контента на Петербургском международном форуме. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Для того чтобы победить пиратов, недостаточно лишить их трафика. Необходимо лишить их финансирования. Сейчас основной источник их доходов — реклама казино. Блокировка сайтов с рекламой казино — необходимая мера. Давайте воспользуемся как призывом названием «Три топора». Если мы действенно на это откликнемся, то мы не победим пиратство, но сильно уменьшим поток нелегального видео», — сказал глава «Первого канала».

При этом главная проблема, с которой сталкиваются правообладатели в борьбе с пиратством — наличие ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче, отметил Эрнст. Поисковые системы, по его словам, дают 75% пиратского трафика. «Я вчера нашел 54 пиратских выдачи сериала «Чернобыль». И это характерно. Мы не можем переломить тренд, когда люди предпочитают не платить за контент. И пока его [тренд] не поломали», — считает он.

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Подписание антипиратского меморандума поисковыми системами улучшило ситуацию. «Но если мы общество взаимного восхищения или обмана друг друга, то да, надо сказать: «Все отлично!». Но мы же понимаем, что так или иначе 75% — это 75%», — сказал гендиректор «Первого канала».

По его словам, чтобы «отвоевать у пиратов хотя бы половину аудиовизуального рынка», необходимы «комбинированные» меры — поправки в антипиратское законодательство, в том числе важнейшая из них: положение об удалении из поисковой выдачи «сайтов-рецидивистов», которые на одну «вычищенную страницу» с пиратским контентом создают сотни новых. «Это важнейший и самый эффективный способ устранить доступ к нелегальному контенту. Но пока этот пункт не нашел взаимопонимания у интернет-площадок», — отметил Эрнст.

В прошлом году правообладатели неоднократно публично обвиняли поисковик «Яндекс» в том, что он способствует распространению в интернете пиратских копий фильмов. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов заявил, что доля «Яндекса» в трафике на топ-10 пиратских ресурсов достигает 78%.

Крупнейшие российские поисковые системы — «Яндекс», Rambler и Mail.ru — подписали антипиратский меморандум с правообладателями в ноябре 2018 года. Также они договорились создать реестр легальных поставщиков контента; по мнению подписантов, это должно помочь в борьбе с распространением ссылок на пиратские ресурсы через поисковые выдачи. Согласно меморандуму, интернет-площадки с помощью специального программного обеспечения должны каждые пять минут сверяться с реестром и удалять ссылки, нарушающие законодательство.

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Правообладатели раскритиковали работу «антипиратского» робота «Яндекса»

В апреле 2019 года группа правообладателей (онлайн-кинотеатр ivi.ru.r, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play) заявила, что разработанный «Яндексом» робот, который должен в автоматическом режиме искать ссылки на нелегальное видео, работает недостаточно эффективно. В ответ на это в «Яндексе» пообещали усовершенствовать программное обеспечение.

Авторы: Мария Истомина, Наталья Демченко
Теги: казино, пиратский контент, правообладатели, Константин Эрнст, «Первый канал»
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