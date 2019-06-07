Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»

Для того чтобы борьба с пиратским контентом была эффективной, необходимо дальше договариваться с поисковыми системами, считает Константин Эрнст. Но главная мера — борьба с источниками финансирования пиратов

Константин Эрнст (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Такое заявление он сделал в ходе дискуссии о способах стимулирования потребления легального контента на Петербургском международном форуме. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Для того чтобы победить пиратов, недостаточно лишить их трафика. Необходимо лишить их финансирования. Сейчас основной источник их доходов — реклама казино. Блокировка сайтов с рекламой казино — необходимая мера. Давайте воспользуемся как призывом названием «Три топора». Если мы действенно на это откликнемся, то мы не победим пиратство, но сильно уменьшим поток нелегального видео», — сказал глава «Первого канала».

При этом главная проблема, с которой сталкиваются правообладатели в борьбе с пиратством — наличие ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче, отметил Эрнст. Поисковые системы, по его словам, дают 75% пиратского трафика. «Я вчера нашел 54 пиратских выдачи сериала «Чернобыль». И это характерно. Мы не можем переломить тренд, когда люди предпочитают не платить за контент. И пока его [тренд] не поломали», — считает он.