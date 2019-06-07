Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

«Законопроект подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы или это будет правительственный законопроект, но нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — заявила Скворцова.

В апреле Минздрав предложил наказывать за публичные призывы отказа от вакцинации. Предполагалось ввести запрет на распространение информации, побуждающей отказаться от прививок, а также ответственность за публикацию таких сообщений.

В ноябре 2018 года предлагалось наказывать врачей за уговоры не делать вакцинацию. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от прививок в список десяти глобальных угроз человечеству.