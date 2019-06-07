Минэконоразвития заявило о планах Rusal зарегистрироваться в Калининград

Компания UC Rusal не отказалась от идеи перерегистрироваться в «российском офшоре» в Калининграде. Об этом сообщил РБК заместитель министра экономического развития Илья Торосов на Петербургском экономическом форуме

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«Rusal должен принять корпоративное решение. Пока мы с ними держим руку на пульсе. Рассматривают Калининград», — рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

В августе 2018 года Rusal сообщал, что рассматривает возможность редомициляции — смены корпоративной прописки с острова Джерси на российскую. Однако тогда Rusal находился под американскими санкциями, и решение о смене юрисдикции виделось логичным. Санкции с компании были сняты в январе 2019 года, и с тех пор официальных сообщений о планах перерегистрации не появлялось.

1 июня стартовала третья волна амнистии капиталов. Принципиальное отличие нового этапа — обязательное требование к декларантам «переехать» в один из специальных административных районов (САР) — на острове Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.

Новые льготы

Льготы и преференции для резидентов САР будут расширены, рассказал Торосов. «В правительство внесен целый пакет по налоговым преференциями для морского и авиатранспорта. Минфин согласовал освобождение от НДС, налога на прибыль, налога на имущество и транспортного налога», — сообщил замминистра.