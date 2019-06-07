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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Минэконоразвития заявило о планах Rusal зарегистрироваться в Калининград
Компания UC Rusal не отказалась от идеи перерегистрироваться в «российском офшоре» в Калининграде. Об этом сообщил РБК заместитель министра экономического развития Илья Торосов на Петербургском экономическом форуме
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Rusal должен принять корпоративное решение. Пока мы с ними держим руку на пульсе. Рассматривают Калининград», — рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

В августе 2018 года Rusal сообщал, что рассматривает возможность редомициляции — смены корпоративной прописки с острова Джерси на российскую. Однако тогда Rusal находился под американскими санкциями, и решение о смене юрисдикции виделось логичным. Санкции с компании были сняты в январе 2019 года, и с тех пор официальных сообщений о планах перерегистрации не появлялось.

1 июня стартовала третья волна амнистии капиталов. Принципиальное отличие нового этапа — обязательное требование к декларантам «переехать» в один из специальных административных районов (САР) — на острове Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.

Новые льготы

Льготы и преференции для резидентов САР будут расширены, рассказал Торосов. «В правительство внесен целый пакет по налоговым преференциями для морского и авиатранспорта. Минфин согласовал освобождение от НДС, налога на прибыль, налога на имущество и транспортного налога», — сообщил замминистра.

Предложение дать резидентам САР возможность выпускать акции разного типа поступило в федеральные органы исполнительной власти. «У вас есть разные типы акций, которые приносят фиксированный доход, но ограничены в правах при голосовании или принятии решений», — пояснил Торосов.

Идея дать резидентам возможность использовать криптовалюты — в высокой степени готовности. «Мы в процессе согласования «крипты», цифровых финансовых активов. Направим предложения в ближайший месяц», — уточнил Торосов.

В проработке также идея дать резидентам САР — владельцам морского транспорта право предоставлять свои команды другим судам. «Сейчас мы обсуждаем это с бизнес-сообществом, и думаем, что в начале июля мы получим предложения Ассоциации судовладельцев морского и речного транспорта», — добавил Торосов.

Вопросы FATF

Ранее из-за большого числа заявок от компаний с Британских Виргинских островов «Корпорация развития Калининградской области» предложила разрешить редомициляцию компаний из этой юрисдикции. «Решение не принято. Мы это обсуждаем, это вопросы антиотмывочные, FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — РБК), обсуждаем с ЦБ», — добавил Торосов.

Экономика
Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре

Пока в САР зарегистрировались десять компаний. Первым с Кипра в «офшор» во Владивостоке переехал основной акционер банка «Восточный» Finvision Holdings. Там же зарегистрировалась Donalink Ltd Андрея Мельниченко. А первым резидентом САР в Калининграде стал международный холдинг Adanimov Trading Limited, владеющий долями в трех омских компаниях. 21 мая стало известно о «переезде» в Калининград еще семи компаний.

Автор: Ольга Агеева
Теги: UC Rusal, Калининград, ПМЭФ
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