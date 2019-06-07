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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
Правительство предоставляет нефтяникам налоговые льготы, но они не инвестируют их внутри страны, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти недовольны тем, как нефтяники пользуются льготами, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«[Нам говорят] — дайте нам льготы по месторождениям, дайте нам льготы по НДПИ. Сейчас вот я просто читаю — наша уважаемая компания ЛУКОЙЛ вложила $800 млн в шельф на Конго. А мы им льготы предоставляем», — заявил Силуанов на сессии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».

«Вопрос — так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранную экономику? Я уж не говорю про социальную ответственность бизнеса — к сожалению, на нее никто не обращает внимания. Но хотя бы инвестиции можно сделать в России? Тем более, что проектов у нас недостаточно, и если уж мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь. Чего вам не хватает?» — добавил Силуанов.

Бизнес
Алекперов заявил о возможном продлении соглашения с топливными компаниями

Заявлению первого вице-премьера предшествовали слова председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он сказал, что поступления от повышения НДС (с 2019 года ставка налога выросла с 18 до 20%) «отдали нефтянке на то, чтобы они цены на бензин не повышали». «Сегодня идет спекуляция [...] о том, что нам будут угрожать повышением цен [на бензин] и за счет этого будут выкачивать из государства новые деньги. Я думаю, что в принципе деньги от НДС могли пойти и на какие-то иные цели», — подчеркнул Макаров. По его мнению, «хватит сравнивать доходность нефтянки» в России и за рубежом, вместо этого нужно сравнить ее с доходностями российского и зарубежного бизнеса в целом.

Силуанов на это ответил, что механизм, о котором правительство договорилось с нефтяниками, предусматривает два формата. При высоких нефтяных ценах на мировом рынке бюджет доплачивает нефтяникам, чтобы они держали цены внутри страны ниже, чем в мире, напомнил Силуанов, а при низких ценах не нефть — наоборот.

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%. Алекперов оценил ее в $800 млн, передавал корреспондент РБК.

Документы согласованы с оператором проекта, компанией Eni, и направлены в правительство, говорил Алекперов. « Eni отказалась от своего преимущественного права (выкупа доли в проекте. — РБК), она хочет видеть нас партнерами», — заявил он.

Авторы: Антон Фейнберг, Людмила Подобедова
Теги: Антон Силуанов, ЛУКОЙЛ, Инвестиции
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