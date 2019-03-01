Общество , 19:07
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Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя
О том, что в приморской бухте Средняя содержат сотню белух и косаток, стало известно в ноябре прошлого года. 28 февраля 2019 года ФСБ возбудила административные дела против компаний, создавших «китовую тюрьму». Как считают специалисты, животные содержатся в ненадлежащих условиях и их необходимо отпустить на волю. Как выглядит жизнь косаток и белух в «китовой тюрьме» — в фоторепортаже РБК
По данным СК, 12 косаток и 90 белух выловили в Охотском море с июля по сентябрь прошлого года. На тот момент белухи не достигли возраста половой зрелости, а косатки были детенышами
Позже из вольеров пропали три белухи. Прокуратура не обнаружила признаков того, что с животными что-то произошло, и пришла к выводу, что те уплыли через отверстия в сетках вольеров
28 февраля также сообщили о том, что из вольера пропала одна косатка. Зоозащитники считают, что животное могло погибнуть. Сейчас в вольерах находятся 87 белух и десять косаток
О содержании в вольерах животных, в том числе косаток, занесенных в Красную книгу, стало известно в ноябре 2018 года. Агентство PrimaMedia утверждало, что косаток и белух готовили к продаже в Китай. С тех пор ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено два дела — о незаконном вылове и жестоком обращении с животными
28 февраля 2019 года погрануправление ФСБ по Приморскому краю возбудило новые административные дела по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». Как сообщило агентство «Интерфакс», в центре адаптации морских животных — том, который называют «китовой тюрьмой», — сейчас готовят животных к работе в океанариумах.