Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

28 февраля 2019 года погрануправление ФСБ по Приморскому краю возбудило новые административные дела по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». Как сообщило агентство «Интерфакс», в центре адаптации морских животных — том, который называют «китовой тюрьмой», — сейчас готовят животных к работе в океанариумах.