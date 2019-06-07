Правительство снимет ограничение на участие в ЦКАД компаний с госдолей

Правительство снимет ограничение на участие в ЦКАД компаний с госдолей

Правительство планирует допустить корпорацию развития «ВЭБ.РФ» к участию в строительстве четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4). Об этом РБК сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы сейчас прорабатываем возможности привлечения в том числе институтов развития. Я думаю, что мы определимся в течение самых ближайших месяцев», — сказал он.

Акимов напомнил об ограничениях, запрещающих компаниям с госучастием инвестировать в ЦКАД-4. «Мы сейчас работаем, размышляем, может быть, нам эти ограничения снять и допустить к участию по четвертому пусковому комплексу, например, ВЭБ», — пояснил он.

По данным Счетной палаты, из-за нарушения сроков реализации проекта ЦКАД государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб. В середине февраля курирующий транспортную отрасль Акимов заявил, что основные ошибки при строительстве были допущены на стадии подготовки проекта.