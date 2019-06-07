ПМЭФ-2019 , 15:11
0
Иностранные гости ПМЭФ-2019. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге проходит XXIII Международный экономический форум. Согласно официальным заявлениям, в дни работы его посетят гости из 140 стран. В марте Financial Times сообщала, что на форум отказались ехать предприниматели и правительственные делегации из США. Причиной такого решения стало дело против топ-менеджера инвестфонда Baring, американского гражданина Майкла Калви, арестованного в феврале 2019 года. Кто все же приехал на форум из других стран — в фоторепортаже РБК
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Президент Болгарии Румен Радев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Президент Молдавии Игорь Додон
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер
Главный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли
Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо
Исполнительный директор Huawei Го Пин
Президент ExxonMobil Global Projects Company Нил Даффин
Президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа
Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих
Секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь
Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден
Бывший вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами
Министр финансов Специального административного района Гонконг Пол Чан
Главный исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен