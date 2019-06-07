Иностранные гости ПМЭФ-2019. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге проходит XXIII Международный экономический форум. Согласно официальным заявлениям, в дни работы его посетят гости из 140 стран. В марте Financial Times сообщала, что на форум отказались ехать предприниматели и правительственные делегации из США. Причиной такого решения стало дело против топ-менеджера инвестфонда Baring, американского гражданина Майкла Калви, арестованного в феврале 2019 года. Кто все же приехал на форум из других стран — в фоторепортаже РБК