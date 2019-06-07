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China Mobile $80 (+75,82%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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ПМЭФ-2019 ,  
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Иностранные гости ПМЭФ-2019. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге проходит XXIII Международный экономический форум. Согласно официальным заявлениям, в дни работы его посетят гости из 140 стран. В марте Financial Times сообщала, что на форум отказались ехать предприниматели и правительственные делегации из США. Причиной такого решения стало дело против топ-менеджера инвестфонда Baring, американского гражданина Майкла Калви, арестованного в феврале 2019 года. Кто все же приехал на форум из других стран — в фоторепортаже РБК
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС
Президент Болгарии Румен Радев
Фото: Юрий Кочетков / AP
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Фото: фотохост-агентство ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон
Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС
Министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Главный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли
Фото: фотохост-агентство ТАСС
Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Исполнительный директор Huawei Го Пин
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Президент ExxonMobil Global Projects Company Нил Даффин
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа
Фото: фотохост-агентство ТАСС
Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь
Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС
Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
Фото: Антон Ваганов / фотохост-агентство ТАСС
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Бывший вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Министр финансов Специального административного района Гонконг Пол Чан
Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС
Главный исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен
Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС
Теги: мультимедиа, ПМЭФ
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Калви не приедет на форум в Петербурге
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