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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в ближайшие 10 дней

Косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, начнут выпускать на волю в ближайшие десять дней. Программа спасения животных из «китовой тюрьмы» продолжится до сентября. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает «РИА Новости».

Ранее, 5 июня, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о планах освободить косаток в июле—августе. «Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль—август, август — последний срок», — пояснил глава Минприроды. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также подтверждал, что животных могут выпустить летом 2019 года.

В мае гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи, Алексей Решетов заявил, что не намерен добровольно выпускать их на волю.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

О том, что в бухте Средняя находятся 90 белух и 11 косаток, незаконно выловленных для продажи в зарубежные океанариумы, стало известно в ноябре 2018 года. Следователи возбудили уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

Теги: Приморье, Дмитрий Кобылкин
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