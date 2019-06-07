Миллер в разговоре с Бойко и Медведчуком предложил Украине скидку на газ

Миллер в разговоре с Бойко и Медведчуком предложил Украине скидку на газ

«Газпром» готов начать переговоры о поставках газа на Украину по цене на 25% ниже у конечного потребителя, чем в настоящее время. Виктор Медведчук сказал, что такой договор могли заключить еще в марте, но Украина на это не пошла

Алексей Миллер (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по сниженной на 25% цене, передает ТАСС.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя», — сказал Миллер.

Медведчук, передал телеканал «112 Украина», заявил, что новой договор о поставках газа на Украину мог быть заключен еще в марте (когда президентом был еще Петр Порошенко. — РБК), но «бывшая власть не отреагировала, а новая власть до этого не дошла». Он назвал свой визит в Россию «требованием» со стороны нового президента Владимира Зеленского и его команды «сделать все для того, чтобы договоры о прямых поставках российского газа <...> были заключены».

«Мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи, которые сегодня обсуждались», — сказал Медведчук.