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Миллер в разговоре с Бойко и Медведчуком предложил Украине скидку на газ
«Газпром» готов начать переговоры о поставках газа на Украину по цене на 25% ниже у конечного потребителя, чем в настоящее время. Виктор Медведчук сказал, что такой договор могли заключить еще в марте, но Украина на это не пошла
Алексей Миллер (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по сниженной на 25% цене, передает ТАСС.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя», — сказал Миллер.

Медведчук, передал телеканал «112 Украина», заявил, что новой договор о поставках газа на Украину мог быть заключен еще в марте (когда президентом был еще Петр Порошенко. — РБК), но «бывшая власть не отреагировала, а новая власть до этого не дошла». Он назвал свой визит в Россию «требованием» со стороны нового президента Владимира Зеленского и его команды «сделать все для того, чтобы договоры о прямых поставках российского газа <...> были заключены».

«Мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи, которые сегодня обсуждались», — сказал Медведчук.

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В марте на встрече с украинскими политиками в Горках Миллер также говорил о готовности начать переговоры по заключению прямого контракта на поставку газа на Украину. Тогда он указывал, что судить о конечной цене газа рано, однако допустил, что она будет существенно ниже. В конце апреля «Нафтогаз» сообщил, что собирается предложить Москве забронировать на десятилетний период мощности для транзита газа на 60 млрд куб. м.

В декабре 2019 года истекает срок контрактов, заключенного Москвой и Киевом десять лет назад. В соответствии с ним Киев получил скидку в размере 20% от среднеевропейской цены. Украина обязалась сохранить ставку транзита на уровне $1,7 за тыс. куб. м на 100 км. После заключения этих контрактов стороны вели переговоры об их пересмотре, в Киеве считали цену на газ несправедливой. «Газпром» в 2013 году обвинил Украину в неполной оплате поставок. Спустя два года Киев полностью отказался от закупок российского газа. С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» оспаривают контракты в судах.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Алексей Миллер, ПАО Газпром, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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