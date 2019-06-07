Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики

Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики

Евроатлантическая модель экономического развития находится в кризисе после 2008 года, заявил президент России во время пленарного заседания ПМЭФа

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.

«Этот рост и этот кризис носят всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.

«Доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее евроатлантической, стала претендовать на глобальную, универсальную роль. Главным драйвером новой модели выступила мировая торговля, ее рост с 1991-го по 2017-ый более чем в два раза превосходил размер мирового ВВП», — указал президент.

По его словам, этот рост был обусловлен прежде всего появлением новых рынков, таких как рынки СССР, Восточной Европы и рынки развивающихся стран.