Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики

Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.
«Этот рост и этот кризис носят всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.
«Доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее евроатлантической, стала претендовать на глобальную, универсальную роль. Главным драйвером новой модели выступила мировая торговля, ее рост с 1991-го по 2017-ый более чем в два раза превосходил размер мирового ВВП», — указал президент.
По его словам, этот рост был обусловлен прежде всего появлением новых рынков, таких как рынки СССР, Восточной Европы и рынки развивающихся стран.