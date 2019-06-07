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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики
Евроатлантическая модель экономического развития находится в кризисе после 2008 года, заявил президент России во время пленарного заседания ПМЭФа
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.

«Этот рост и этот кризис носят всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.

«Доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее евроатлантической, стала претендовать на глобальную, универсальную роль. Главным драйвером новой модели выступила мировая торговля, ее рост с 1991-го по 2017-ый более чем в два раза превосходил размер мирового ВВП», — указал президент.

По его словам, этот рост был обусловлен прежде всего появлением новых рынков, таких как рынки СССР, Восточной Европы и рынки развивающихся стран.

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Однако после того, как мир столкнулся с мировым кризисом 2008 года, обнаружились ее «дисбалансы и диспропорции», а механизм развития этой модели «начал давать сбои», отметил президент.

Глобальная торговля перестала быть «безусловным двигателем мировой экономики», а суперсовременные технологии пока новым двигателем экономики не стали. У стран Запада благодаря их же условиям ведения торговля были фора и «громадная рента». Но когда «подросли конкуренты», то начались торговые войны, санкции и выкручивание рук.

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По мнению Путина, это происходит из-за того, что модель глобализации не соответствует экономической реальности. Этот тезис президент проиллюстрировал тем, что доля развитых стран в доле глобального ВВП снизилась до 40% с 58%.

В пленарном заседании с президентом России принимают участие также другие мировые лидеры — председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румена Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генсек ООН Антониу Гутерреш.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ПМЭФ
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