Главные уголовные дела и приговоры 2022 года

Яшин и другие дела о фейках

9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил бывшего председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов, на фото) к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. Его обвинили в том, что оппозиционер в ходе прямого эфира в YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами России убийств мирных жителей в Буче». СК утверждал, что на момент публикации Яшин знал о том, что опубликованные украинскими властями сведения являются провокацией.

П. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действий государственных органов за рубежом, был внесен в Уголовный кодекс федеральным законом от 4 марта. Реальные сроки по этой статье получили также депутат муниципального округа Красносельский Алексей Горинов (в июле его приговорили к семи годам за то, что он неправильно назвал военную операцию и без ссылки на официальные источники озвучил число погибших). В середине октября три года колонии общего режима получил бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров за пост в телеграм-канале. Всего, по данным Генпрокуратуры, с января по 24 декабря было зарегистрировано 227 преступлений по ст. 207.3 УК.

2 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр физлиц-иноагентов) по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах. Поводом стало выступления политика в парламенте штата Аризона, в ходе которого он причинил «существенный вред» интересам России.

4 августа Ленинский районный суд Пензы приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о распространении фейков о российской армии и на три года запретил ей преподавать. Поводом для дела стали высказывания Ген на занятиях в училище олимпийского резерва. О «критических высказываниях» педагога в полицию заявили ее ученики.

14 апреля по статье о фейках была заключена под стражу петербургская художница Александра Скочиленко. Ее обвинили в том, что она подменяла ценники в сетевом магазине на антивоенные листовки, в которых была информация, которую Минобороны считает ложной