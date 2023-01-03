Главные уголовные дела и приговоры 2022 года
2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Правозащитники утверждали, что больную диабетом женщину похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. Власти Чечни заявляли, что Мусаеву привезли в республику в качестве свидетеля, однако уже в Грозном она напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. В результате в отношении женщины было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Суды Грозного несколько раз продлевали срок содержания Мусаевой под стражей, последний раз — до февраля 2023 года
В течение года суды по требованию прокуратуры пополняли списки организаций, признанных экстремистскими. Самым громким стал процесс в Тверском суде, в ходе которого 21 марта экстремистской была признана деятельность компании Meta, владельца социальных сетей Facebook и Instagram. Поводом стал отказ соцсетей удалить призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.
25 октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистскими трек рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Последний звонок» и фанатские клипы на эту песню. Прокуратура в ходе психолого-лингвистической экспертизы выявила в треке «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». В начале декабря проверка началась и в отношении его композиции «Ойда», в которой эксперты обнаружили «публичное позитивное отношение к отделению части Российской Федерации»
Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы. В деле говорилось о том, что созданный при участии Навального ФБК (признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) использовался в преступных целях, для «хищения денежных средств неограниченного круга лиц». Суд утверждал, что несколько предпринимателей перечисляли фонду деньги, которые его основатели израсходовали по собственному усмотрению.
За месяц до этого — 17 февраля — был вынесен еще один приговор, который сторонники Навального посчитали политически мотивированным. К трем годам лишения свободы был приговорен отец бывшего директора ФБК Ивана Жданова (внесен Минюстом в список иноагентов) Юрий Жданов. Его обвиняли в превышении должностных полномочий в тот период, когда Юрий Жданов работал в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе. Будучи членом жилищной комиссии, он рекомендовал выделить женщине квартиру по договору социального найма. Потом выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию, договор признали недействительным, а квартиру у нее отобрали. Иван Жданов, комментируя уголовное дело в отношении отца, называл его местью за свою оппозиционную деятельность
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля осудил на три года условно депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он был признан виновным по делу о незаконной охоте. Рашкин, который изначально отрицал убийство лося и обвинял власти в провокации, признал свою вину, пообещал больше никогда не охотиться.
25 мая Госдума лишила Рашкина депутатского мандата, а 15 июня он был снят с поста главы московского горкома КПРФ
2-й Западный окружной военный суд 28 июня приговорил бывшего генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве дома приемов рядом с резиденцией президента в Ново-Огарево. Еще четыре фигуранта дела получили сроки в колонии от трех до 15 лет. В приговоре прозвучало, что стоимость вентиляционного оборудования и кондиционеров при строительстве была увеличена в несколько раз. При облицовке дома приемов натуральным гранитом применялись более дешевые материалы. Вдобавок для проведения работ Михальченко привлекал подконтрольные ему организации, которые перечисляли «Форуму» 15% от стоимости контрактов.
6 июля в рамках еще одного строительного дела к девяти годам колонии был приговорен бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа. Вместе с Пирумовым по делу проходил и начальник департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, которого в прошлом году экстрадировали из Австрии. Расследование в отношении этого чиновника завершено, однако суд пока не состоялся
Ректору РАНХиГС Владимиру Мау 30 июня было предъявлено обвинение в хищении средств вуза. Он был помещен под домашний арест. МВД сообщало, что он проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других. Речь шла о хищении средств Фонда новых форм развития образования, которые выделили для выполнения федерального проекта «Учитель года».
В начале августа домашний арест Мау заменили на подписку о невыезде, 14 октября стало известно, что уголовное преследование в отношении Мау прекращено. 3 ноября из СИЗО выпустили Ракову, а из-под домашнего ареста — Зуева. Следователи заявили, что фигуранты дела полностью погасили ущерб более чем в 65 млн руб. В результате единственным фигурантом под мерой пресечения в виде запрета определенных действий оказался проректор «Шанинки» Иван Федотов
В 2022 году по подозрению в госизмене были задержаны несколько новосибирских ученых. Самым громким стал арест 1 июля по решению Советского районного суда Новосибирска заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера (на фото). Ученого, у которого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы, задержали прямо в больнице. Его подозревали в передаче сведений, содержащих государственную тайну, Китаю. Спустя два дня после ареста Колкер умер в СИЗО «Лефортово».
Помимо Колкера, в Новосибирске были по аналогичному обвинению арестованы директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, который занимался разработками в области гиперзвука, а также главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов.
Два уголовных дела (о мошенничестве и о легализации денежных средств в крупном размере) были возбуждены в отношении заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Олега Кабова.
20 октября суд приговорил к лишению свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима томского физика Александра Луканина. Он был задержан еще в 2020 году и подозревался в передаче технологий в Китай.
7 декабря ФСБ предъявила обвинение в государственной измене ученому-геодезисту Валерию Качину. Проживавшего в Биробиджане специалиста этапировали в Москву
Басманный суд Москвы 6 июля арестовал бывшего главу управления МВД по Санкт-Петербургу генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с 2016 по 2020 год должностные лица петербургского главка ведомства приобретали имущество на средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти и использовали его в личных целях.
На момент задержания Умнов являлся помощником министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Помимо Умнова, по делу также проходят бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор МВД в отставке Иван Абакумов, а также глава ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Алексей Семенов
Химкинский суд 4 августа приговорил американскую баскетболистку екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. В столичном аэропорту Шереметьево у нее в багаже были обнаружены картриджи для вейпов с гашишным маслом. Баскетболистка утверждала, что речь шла о медицинском каннабисе, который был ей прописан врачом в Аризоне для восстановления от травмы.
8 декабря стало о известно помиловании Грайнер. Она была обменяна на Виктор Бута, который 15 лет сидел в американской тюрьме и освобождения которого требовала Москва.В апреле Россия также передала США студента Трэвора Рида, которого обменяли на летчика Константина Ярошенко. Рид отбывал срок в России за нападение на полицейских. Спустя несколько месяцев в Воронеже по аналогичному делу другой гражданин США, Роберт Гипман, был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима
10 августа Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева (известного под позывным Ташкент) к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество в крупном размере.
Как выяснило следствие, Тимофеев и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Игорь Сосновский за $5 млн обещали решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака. В частности, они предлагали организовать отправку письма от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву
Кузьминский районный суд Москвы 20 августа отправил бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест. Такая же мера пресечения была применена в отношении вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
Как полагает следствие, Брюн и Якушев участвовали в закупке по завышенным ценам диагностических аппаратов, которые используются, чтобы выявить наличие наркотиков или алкоголя, и задействовали для этого компании, связанные с супругой Якушева
5 сентября Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы журналиста, советника по информационной политике главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Он был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК).
По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. Утверждалось, что он активно контактировал с корреспондентом чешской газеты Lidove noviny Мартином Ларишем, которого спецслужбы считают агентом чешской разведки. Подробности дела Сафронова не разглашались, заседания проходили в закрытом режиме.
Сам Сафронов отрицал свою вину и дважды оказывался от сделки со следствием. Он заявлял, что уголовное преследование связано с журналистской работой. «Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд: после всех разговоров по обсуждаемым темам в «Коммерсанте» и «Ведомостях» выходили мои заметки», — заявлял журналист.
Учитывая суровость приговора (ст. 275 предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а исключением может стать наличие в деле нескольких эпизодов), его прокомментировали в том числе и в Кремле. Так, Дмитрий Песков констатировал, что приговор действительно суровый, но обсуждать решение суда он не может
Мособлсуд 6 сентября приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич (на фото слева) и Елену Белую (справа) к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно по делу об убийстве недоношенного младенца в 2018 году. По версии обвинения, заместитель главного врача роддома № 4 Калининградской области Белая предположила, что младенец не выживет, а анестезиолог-реаниматолог Сушкевич ввела ребенку сульфат магния. Сушкевич в ходе суда утверждала, что врачи роддома провели все необходимые реанимационные мероприятия, а защита указывала, что недоношенный младенец в любом случае не выжил бы.
Это было уже второе рассмотрение дела: в 2020 году калининградский суд оправдал врачей, но затем это решение отменили и направили на пересмотр в Подмосковье. За Сушкевич и Белую неоднократно вступались врачи, в том числе Леонид Рошаль
27 сентября Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти после стрельбы в школе № 88 в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек. Преступление произошло утром 26 сентября. В здание школы проник Артем Казанцев, который открыл огонь по школьникам и учителям. Преступник в ходе операции по задержанию покончил с собой. По факту происшествия были возбуждены также дела об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном приобретении или ношении огнестрельного оружия.
В начале ноября Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело Ильназа Галявиева (на фото), который в мае 2021 года привел в действие взрывное устройство в одной из казанских гимназий. В результате погибли девять человек. Уголовное дело расследовалось по четырем статьям УК (в том числе об убийстве двух и более лиц, изготовлении и хранении взрывчатых веществ).
28 декабря Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова. В сентябре 2021 года он устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тогда шесть человек погибли, более 40 получили ранения
26 октября Хамовнический районный суд Москвы отправил на 15 лет в колонию строгого режима бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова (на фото), которого обвиняли в получении взяток. Также чиновник должен выплатить государству штраф в размере 120 млн руб. Как выяснило следствие, деньги Рыков брал за выдачу разрешений на строительство и заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков.
Ленинский районный Владивостока 12 июля добавил пять лет бывшему мэру города Игорю Пушкареву, который еще в 2019 году был осужден на 15 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе компании, которая занималась пассажирскими перевозками. Как выяснилось, ремонт и обслуживание автобусов осуществляла компания, подконтрольная близким родственникам Пушкарева
Тверской суд Москвы 26 октября арестовал бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского (Кузьмина), обвиняемого по делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Его и коммерческого директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова (на фото) заподозрили в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в телеграм-канале «Тушите свет». Оба фигуранта свои вину отрицали.
Агентство ТАСС утверждало, что по этому делу проходила и Ксения Собчак, источники РБК сообщали, что подозреваемой она не была. Журналистка покинула Россию, однако в начале ноября вернулась на родину, а в своем телеграм-канале извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия Романовского и Суханова. По ее словам, сами «ребята искренне сожалеют о произошедшем».
Это было не единственное уголовное дело, связанное с телеграм-каналами. В августе—ноябре были задержаны и арестованы администраторы целого ряда каналов, которых заподозрили в вымогательстве. Среди них Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (связаны с телеграм-каналом «Адские бабки» и подозревались в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова), Карен Григорян («Политуправа»), Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко («Сканер»)
Басманный суд 2 ноября заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи 20 августа. По версии следствия, именно Вовк при содействии спецслужб Украины установила взрывное устройство в автомобиле Дугиной. Сама она после совершения преступления сумела уехать в Эстонию
9 ноября был задержан блогер Некоглай (Николай Лебедев, на фото), которого обвинили в том, что он «глумился над подвигом солдата» в TikTok. В результате его признали виновным в нарушении правил въезда в страну, а позже выслали в Молдавию, гражданином которой он является.
Сам Некоглай на заседании суда по его высылке попросил депортировать его как можно быстрее. «Я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — сказал он.
Уже в Молдавии Некоглай заявил, что российские полицейские его избивали, а в центре временного содержания иностранных граждан «выбивали показания про наркотики»
1 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (на фото справа) к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на два года и шесть месяцев. Его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, (слева на заднем плане) получил 18 лет также в колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на два года и шесть месяцев. Помимо них различные приговоры получили еще четыре фигуранта, включая экс-главу компаний «Интэкс» Артура Максидова (слева на первом плане).
Братьев Магомедовых признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК). Старшему Магомедову дополнительно вменили незаконный оборот оружия (ст. 222 УК).
В обвинительном заключении утверждалось, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». Утверждалось, что в основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. По версии следствия, похищенные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности.
Во время судебных слушаний братья вину не признали и назвали обвинение ложью и нелепицей. Остальные подсудимые также отказались признать свою вину
5 декабря Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также с Масловского взыскали в пользу АО «Покровский рудник» 99,3 млн руб.
Бизнесмен был арестован в декабре 2020 года. Этому предшествовала жалоба члена совета директоров Petropavlоvsk Максима Харина, который обратился в ФСБ с просьбой проверить сделку с участием Масловского на предмет растраты. В ноябре 2021 года обвинение в растрате в крупном размере было переквалифицировано на мошенничество. Следствие посчитало, что он похитил денежные средства АО «Покровский рудник» путем продажи ему (при помощи сына Алексея) здания по завышенной цене.
Сам Масловский свою вину не признал. Его защита утверждала, что признаков совершения мошенничества в деле не было, равно как и обмана, предварительного сговора группы лиц и использования служебного положения
9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил бывшего председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов, на фото) к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. Его обвинили в том, что оппозиционер в ходе прямого эфира в YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами России убийств мирных жителей в Буче». СК утверждал, что на момент публикации Яшин знал о том, что опубликованные украинскими властями сведения являются провокацией.
П. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действий государственных органов за рубежом, был внесен в Уголовный кодекс федеральным законом от 4 марта. Реальные сроки по этой статье получили также депутат муниципального округа Красносельский Алексей Горинов (в июле его приговорили к семи годам за то, что он неправильно назвал военную операцию и без ссылки на официальные источники озвучил число погибших). В середине октября три года колонии общего режима получил бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров за пост в телеграм-канале. Всего, по данным Генпрокуратуры, с января по 24 декабря было зарегистрировано 227 преступлений по ст. 207.3 УК.
2 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр физлиц-иноагентов) по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах. Поводом стало выступления политика в парламенте штата Аризона, в ходе которого он причинил «существенный вред» интересам России.
4 августа Ленинский районный суд Пензы приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о распространении фейков о российской армии и на три года запретил ей преподавать. Поводом для дела стали высказывания Ген на занятиях в училище олимпийского резерва. О «критических высказываниях» педагога в полицию заявили ее ученики.
14 апреля по статье о фейках была заключена под стражу петербургская художница Александра Скочиленко. Ее обвинили в том, что она подменяла ценники в сетевом магазине на антивоенные листовки, в которых была информация, которую Минобороны считает ложной
27 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе, заказных убийствах и хищении газа. Арашукова-младшего, которого в 2019 году задержали прямо на заседании Совета Федерации, признали виновным в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства.
По версии следствия, организованное преступное сообщество, в которое входили члены клана Арашуковых и руководители региональных отделений «Газпрома», действовало около 17 лет. Рауль Арашуков, являясь его создателем, постепенно, методично назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным участвовали в схемах хищения газа. По делу были также осуждены высокопоставленные силовики Карачаево-Черкесии — бывший и.о. главы регионального СК генерал-майор Казбек Булатов и полковник МВД Тимур Бетуганов получили по 22 года колонии.Арашуковы свою вину не признали. Рауль Арашуков на суде заявил, что «не совершал никаких аморальных поступков»